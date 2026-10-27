UPCN Vóley ya tiene días y horarios para el inicio de la Superliga 2026

El equipo sanjuanino debutará este jueves frente a Ferroc en Monteros, Tucumán. También enfrentará a San Lorenzo y Sonder durante el primer tour de la temporada.

Agenda. UPCN debutará en la Superliga este próximo jueves en Tucumán enfrentando a Ferro.

UPCN San Juan Vóley ya conoce su cronograma de partidos para el Tour 1 de la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27, que se disputará del 29 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Monteros, Tucumán.

El conjunto sanjuanino comenzará su participación este jueves 29 de octubre, a las 18, frente a Ferro. Luego jugará el sábado 31, a las 11, ante San Lorenzo, y cerrará su actuación el domingo 1 de noviembre, también a las 11, frente a Sonder.

La competencia inicia esta temporada con una nueva denominación: Superliga Argentina de Vóleibol, nombre con el que se presentará la máxima categoría masculina de clubes del país.

Los encuentros de UPCN podrán seguirse a través de Fox Sports y del canal de YouTube de Voley ACLAV.

Cronograma de UPCN – Tour 1 * Jueves 29 de octubre | 18 h: UPCN vs. Ferro