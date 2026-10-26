Desafío Valle de la Luna: Martina Giménez y Enzo Yañez se quedaron con la gloria

Con casi 500 participantes, se concretó la cuarta edición que recorrió el Parque Ischigualasto a la luz de la luna.

Primero. En Caballeros, en la categoría Competitiva, el triunfo fue de Enzo Yañez.

Pasó la cuarta edición del Desafío Valle de la Luna en el Parque Ischigualasto y en el atardecer del sábado pasado, la postal terminó siendo propiedad de la sanjuanina Martína Giménez en los 65K Femeninos, mientras que el cordobés Enzo Yañez se quedó con los 65K Masculinos.

En la división de los 35K Femenino, Mariela Amaya fue la ganadora, mientras que Eduardo Martí ganó en esta distancia Masculino.

Pero más allá de los tiempos, de la rivalidad en carrera propiamente dicha, el espectáculo se dio en todo Valle Fértil. En San Agustín con las acreditaciones y luego, en el Parque Ischigualasto con la largada al atardecer para terminar con la tremenda postal de la llegada con la luz de la luna.

El Desafío Valle de la Luna se consolidó como una de las clásifcas del Mountain Bike de la provincia, con presencia nacional e internacional en una carrera que es mucho más que eso.

CLASIFICACIONES 65K - Damas Pos. Nombre Categoría Tiempo