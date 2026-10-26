    • 26 de octubre de 2026 - 18:50

    Desafío Valle de la Luna: Martina Giménez y Enzo Yañez se quedaron con la gloria

    Con casi 500 participantes, se concretó la cuarta edición que recorrió el Parque Ischigualasto a la luz de la luna.

    Primera. En Damas Competitiva, Martina Giménez fue la mejor.

    Primera. En Damas Competitiva, Martina Giménez fue la mejor.

    Foto:

    Primero. En Caballeros, en la categoría Competitiva, el triunfo fue de Enzo Yañez.

    Primero. En Caballeros, en la categoría Competitiva, el triunfo fue de Enzo Yañez.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pasó la cuarta edición del Desafío Valle de la Luna en el Parque Ischigualasto y en el atardecer del sábado pasado, la postal terminó siendo propiedad de la sanjuanina Martína Giménez en los 65K Femeninos, mientras que el cordobés Enzo Yañez se quedó con los 65K Masculinos.

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    En la división de los 35K Femenino, Mariela Amaya fue la ganadora, mientras que Eduardo Martí ganó en esta distancia Masculino.

    Pero más allá de los tiempos, de la rivalidad en carrera propiamente dicha, el espectáculo se dio en todo Valle Fértil. En San Agustín con las acreditaciones y luego, en el Parque Ischigualasto con la largada al atardecer para terminar con la tremenda postal de la llegada con la luz de la luna.

    El Desafío Valle de la Luna se consolidó como una de las clásifcas del Mountain Bike de la provincia, con presencia nacional e internacional en una carrera que es mucho más que eso.

    CLASIFICACIONES

    65K - Damas

    Pos. Nombre Categoría Tiempo

    1 Martina GIMENEZ Damas Elite 02:12:26

    2 Valeria FERNANDEZ Damas Dama B1 02:14:14

    3 Amira YANADEL Dama A1 02:18:23

    4 Alejandra SANCHEZ Dama A2 02:23:06

    5 Guadalupe CORDOBA Dama A1 02:26:24

    65K - Caballeros

    Pos. Nombre Categoría Tiempo

    1 Enzo YAÑEZ Elite 01:47:05

    2 Juan Manuel CUADRA Master A1 01:49:25

    3 Agustin MANRIQUE Elite 01:49:26

    4 Camilo MOYANO Menores 01:58:15

    5 Luis Abrahan SILLERO Master A2 01:58:25

    35K-Damas

    Pos. Nombre Categoría Tiempo

    1 Mariela AMAYA Damas Mayores 01:26:51

    2 Guillermina GARCIA Damas Mayores 01:26:53

    3 Agustina FUENTES Damas Menores 01:27:48

    4 Erica ABALLAY Damas Mayores 01:30:14

    5 Mariela QUEVEDO Damas Mayores 01:30:51

    35K-Caballeros

    Pos. Nombre Categoría Tiempo

    1 Eduardo MARTI Caballeros Mayores 1:13:56

    2 Jairo Federico VILLAFAÑE Caballeros Mayores 1:15:31

    3. Matias MALDONADO Caballeros Menores 1:15:34

    4 Hugo FIGUEROA Caballeros Mayores 1:15:35

    5 Marcos Anibal PAEZ PEREZ Caballeros Mayores 1:16:27

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