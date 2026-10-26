Superclásico en la Bombonera: cómo conseguir entradas para Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026

Boca puso en marcha la logística para recibir a River en una nueva edición del Superclásico, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. A través de sus canales oficiales, el club detalló el cronograma escalonado para que los socios gestionen sus ubicaciones para el encuentro del domingo 1 de noviembre a las 15 en el estadio Alberto J. Armando ante el “Millonario”.
El procedimiento se hará de manera exclusiva mediante la plataforma digital Boca Socios, con ventanas de acceso diferenciadas según el estatus de afiliación y la ubicación pretendida.
El cronograma de entradas según cada categoría
Generales para socios activos y del interior: la reserva quedará habilitada a partir de este lunes 26 de octubre, desde las 13.
Generales para socios adherentes: tendrán su turno a partir del martes 27 de octubre a las 17.
Abonados a platea: deberán ratificar su asistencia desde este lunes 26 a las 14, con una ventana límite que vencerá el sábado 31 de octubre a las 23.59.
Abono Solidario: la cesión y adquisición de lugares estará disponible desde este lunes 26 a las 14 y permanecerá activa hasta el momento en que se abran las puertas de la Bombonera el día del encuentro.
Socios vitalicios: la reserva tanto de plateas como de populares comenzará el miércoles 28 de octubre a partir de las 14.
Boca busca seguir por la senda de la victoria con el fin de permanecer como único líder de la tabla anual y conseguir el primer título del año. Por su parte, los de Núñez necesitan un triunfo para asegurar su lugar en los playoffs del torneo. (NA)