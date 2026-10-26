Superclásico en la Bombonera: cómo conseguir entradas para Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026

Boca puso en marcha la logística para recibir a River en una nueva edición del Superclásico, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. A través de sus canales oficiales, el club detalló el cronograma escalonado para que los socios gestionen sus ubicaciones para el encuentro del domingo 1 de noviembre a las 15 en el estadio Alberto J. Armando ante el “Millonario”.

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El procedimiento se hará de manera exclusiva mediante la plataforma digital Boca Socios, con ventanas de acceso diferenciadas según el estatus de afiliación y la ubicación pretendida.

Generales para socios activos y del interior: la reserva quedará habilitada a partir de este lunes 26 de octubre, desde las 13.

Generales para socios adherentes: tendrán su turno a partir del martes 27 de octubre a las 17.

Abonados a platea: deberán ratificar su asistencia desde este lunes 26 a las 14, con una ventana límite que vencerá el sábado 31 de octubre a las 23.59.

Abono Solidario: la cesión y adquisición de lugares estará disponible desde este lunes 26 a las 14 y permanecerá activa hasta el momento en que se abran las puertas de la Bombonera el día del encuentro.

Socios vitalicios: la reserva tanto de plateas como de populares comenzará el miércoles 28 de octubre a partir de las 14.

Boca busca seguir por la senda de la victoria con el fin de permanecer como único líder de la tabla anual y conseguir el primer título del año. Por su parte, los de Núñez necesitan un triunfo para asegurar su lugar en los playoffs del torneo. (NA)