    • 26 de octubre de 2026 - 16:38

    Se confirmó el día de venta de entradas de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Mineiro

    El Xeneize se medirá con Atlético Mineiro de Brasil, en Barranquilla. Ya se conoce cuándo se lanzará la venta de entradas para la final.

    Boca Juniors jugará la final de la Sudamericana y ya hay información sobre la venta de entradas.&nbsp;

    Boca Juniors jugará la final de la Sudamericana y ya hay información sobre la venta de entradas. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Conmebol confirmó que el martes 3 de noviembre se pondrán a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca y Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

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    La venta se realizará únicamente a través de la plataforma oficial del ente organizador y el aforo estará repartido de forma equitativa entre simpatizantes de ambos clubes.

    Además, los hinchas ya pueden registrarse en la plataforma y completar un formulario con sus datos para recibir información sobre el precio de los tickets y la cantidad que pueda comprar cada espectador, lo cual todavía no ha sido revelado.

    Boca viajará a Colombia para enfrentarse a Atlético Mineiro en búsqueda de la tercera Copa Sudamericana de su historia, al haber sido bicampeón en 2004 y 2005, y los hinchas que quieren acompañarlo en la travesía ya recibieron las primeras noticias por parte de la Conmebol.

    Cuándo salen a la venta las entradas para Boca vs Mineiro

    La entidad madre del fútbol sudamericano estará a cargo del reparto de entradas, sin participación de las instituciones, y las pondrá a la venta el martes 3 de noviembre a través de una plataforma oficial.

    Con tickets distribuidos de forma igual, con 12.000 generales y 40.000 plateas para los simpatizantes de cada club, la venta será realizada de forma exclusiva en una plataforma abierta especialmente para esta ocasión, en la cual los espectadores ya pueden registrarse.

    El formulario debe ser completado con información personal y un correo electrónico, que permitirá a cada quien que se registre recibir detalles sobre el resto de conceptos restantes de primera mano, como el precio de las entradas y la cantidad permitida para cada comprador, aunque no asegura ninguna prioridad en la fila virtual.

    Además, al completar el registro se podrá especificar qué tipo de sector desea ocupar cada uno, con cuatro diferenciaciones: hospitality (sector preferencial con acceso a catering y entretenimiento), categoría 1 (sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados e hinchas de ambos clubes), categoría 2 (platea opuesta a la anterior, asientos sin numerar) y categoría 3 (cabeceras con asientos sin numerar).

    En los próximos días la Conmebol expedirá más detalles sobre el precio de cada cupo en el estadio Metropolitano, además de a cuántas entradas podrá acceder cada quien. (NA)

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