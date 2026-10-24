Alianza y Minero definen al primer finalista del Clausura en el Bicentenario: precios de entradas y árbitros

El "Lechuzo" y el conjunto minero se enfrentarán en Pocito. El juez será Mauro Gómez, mientras que la dirigencia oficializó los valores de las entradas.

La expectativa por las semifinales del fútbol local no se detiene. Atlético de la Juventud Alianza y Atlético Minero protagonizarán un imperdible choque en el Estadio San Juan del Bicentenario, un escenario de primer nivel preparado para albergar un encuentro que se presenta apasionante en la previa y que definirá al primer finalista del Clausura.

El encuentro se disputará este sábado desde las 17. En caso de empates habrá penales. El ganador de hoy se medirá con el ganador de Desamparados-Marquesado, que jugarán el miércoles próximo.

Desde la Liga dieron a conodio a conocer la nómina arbitral encargada de impartir justicia, así como los detalles organizativos, precios de entradas y accesos para el público.

El árbitro para el cruce de semifinales El Consejo Árbitral confirmó las autoridades de juzgar el encuentro entre el "Lechuzo" y Minero. El juez principal será Mauro Gómez, quien estará secundado en las bandas por Ignacio Aurtenechea como primer asistente y Sergio González como segundo asistente.

Entradas para Alianza vs Minero Desde la institución de Santa Lucía hicieron oficial el valor de los boletos para presenciar la semifinal. Un dato destacado para la masa societaria es que los socios con la cuota al día ingresarán de manera gratuita.