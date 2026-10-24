Unión definió el precio de las entradas para el duelo ante Desamparados y el antecedente del árbitro designado

Unión de Villa Krause definió los precios para el duelo de ida del Regional Amateur. Además, el cordobés Fabrizio Lipari será el encargado de impartir justicia.

La cuenta regresiva para el trascendental choque entre Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados ingresó en su etapa definitiva. Este domingo, desde las 16:30 horas, el Estadio San Juan del Bicentenario albergará el partido de ida de la Tercera Fase del Torneo Regional Amateur.

El cruce promete gran convocatoria y para el cual ya están definidos los precios de las localidades y las autoridades del encuentro. Desde la dirigencia del "Azul" hicieron oficiales los valores de los boletos para presenciar el clásico que se disputará solamente con parcialidad local. La revancha será una semana después, el domingo 1 de noviembre, en cancha de Desamparados.

Los precios son los siguientes:

Popular: $15.000

Platea: $25.000

Hall Central: $35.000

Niños (de 6 a 12 años): $5.000 Las boleterías en el estadio de Pocito abrirán a las 14:30 horas. Se advirtió de manera especial a los hinchas que no se aceptará Mercado Pago, por lo que la compra de entradas deberá concretarse exclusivamente en efectivo.

El árbitro, oriundo de Córdoba Por su parte, el Consejo Federal dio a conocer la cuaterna arbitral encargada del arbitraje, la cual estará integrada íntegramente por jueces oriundos de Jesús María, Córdoba. El árbitro principal será Fabrizio Lipari, secundado por Maximiliano Vacca y Brandon Mansilla como asistentes, y por Alejo Alfonso como cuarto árbitro.