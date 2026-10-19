El destino, el fixture y el fútbol los vuelven a cruzar: Desamparados y Unión, cara a cara otra vez por el Regional

El fútbol de San Juan se viste de gala y late a mil revoluciones. El Consejo Federal le dio forma al fixture y confirmó lo que ya se veía venir: Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause protagonizarán una verdadera batalla futbolística en la Tercera Fase del Torneo Regional Amateur. No es una llave más. Es el clásico cara a cara, a todo o nada, donde el orgullo de la provincia y la ilusión intacta de subir al Federal A se pondrán en juego en 180 minutos vibrantes.

Desamparados en Puyuta y Unión en Mendoza, se juegan la vida por el pasaje a la Tercera Fase del Regional Amateur

Desamparados goleó 3 a 0 a San Carlos, dio vuelta la serie y avanza en el Regional Amateur

Ambos llegan con el pecho inflado tras superar verdaderas pruebas de fuego. El domingo, en Puyuta Desamparados dio una exhibición de carácter y goleó 3 a 0 a San Carlos de Mendoza , dando vuelta un 0-1 adverso de la ida y firmando un global de 3-1. Por su parte, en tierras mendocinas, el "Azul" de Villa Krause resistió con coraje, igualó 2 a 2 ante Palmira y hizo valer el peso del triunfo 3-1 logrado en la ida, cerrando un global de 5 a 3 que le permitió meterse entre los mejores de la región.

El reglamento del torneo determinó que Desamparados, gracias a su campaña y por haber finalizado en lo más alto de su grupo en la primera ronda, se quedara con la ventaja deportiva para definir la serie en su cancha y con su gente.

El primer capítulo de esta nueva película será este domingo 25 de octubre, en el Estadio del Bicentenario, escenario donde Unión ejercerá la localía debido a la sanción que pesa sobre su estadio, el mítico 12 de Octubre.

La revancha y definición será el domingo 1 de noviembre en Puyuta , en la caldera de Sportivo Desamparados, donde se conocerá al dueño absoluto del pasaje a la Cuarta Ronda.

El antecedente reciente y la cuenta pendiente entre ambos

Hablar de Desamparados y Unión es hablar de una rivalidad que no conoce de pausas ni de treguas. El antecedente más fresco en el certamen nacional aún está a flor de piel. Aquel 20 de septiembre en Villa Krause, el partido debió interrumpirse por un apagón en el sistema de iluminación cuando el marcador registraba un 1-1 parcial. La historia se completó el lunes 21 en un clima de altísima tensión: Sportivo dio el golpe, ganó 2-1 y desató la locura visitante.

Aquel choque dejó secuelas profundas y heridas abiertas: un violento proyectil que impactó en la cabeza del futbolista Cristian García, la sanción al entrenador de Desamparados Mauricio Del Cero y una lluvia de tarjetas rojas (Edgardo Díaz y Franco Goria en la visita; Isaías Oballes e Ignacio Baraona en el local).

Como si el destino quisiera entrelazar sus caminos de manera caprichosa, la semana pasada volvieron a verse las caras para definir la última fecha del Clausura local en Villa Krause, con el triunfo de 3-1 en favor de Desamparados, le aseguró el liderazgo absoluto al Víbora. Y como la historia no da respiro: este mismo miércoles 21 chocarán en los Cuartos de Final del torneo local en Puyuta, sirviendo como el prólogo ideal antes del gran duelo del fin de semana por el torneo federal.

Así quedó armada la Tercera Ronda del Regional Amateur

(Encuentros de ida y vuelta: 25/10 y 01/11/2026 – La sigla (L) indica qué equipo actúa como local en el primer partido de la serie)

Cruce 1: Def. Belgrano JD. (L) vs. Villa Mercedes

Cruce 2: San Martín M. (L) vs. Tilisarao

Cruce 3: Unión (L) vs. Desamparados (Duelo de colosos sanjuaninos)

Cruce 5: Argentino (L) vs. Mendoza

Cruce 6: Malargüe (L) vs. Malargüe

Cruce 7: Goudge (L) vs. San Rafael

Cruce 8: Pacífico (L) vs. G. Alvear

La hoja de ruta hacia el sueño del ascenso

4ta Ronda (08 y 15 de Noviembre): El héroe de la batalla entre Unión y Desamparados avanzará a la siguiente instancia para medirse con el triunfador de la llave que disputarán los ganadores de los cruces entre Def. Belgrano / Villa Mercedes y San Martín M. / Tilisarao, todos de la provincia de San Luis.

5ta Ronda / Semifinales (22 y 29 de Noviembre): Los cuatro mejores sobrevivientes de la región jugarán mano a mano por el codiciado cupo a la gran final por el ascenso al torneo Federal A.

Lo cierto es que durante dos semanas, ambos se verán las caras tres veces. Desde ahora se detiene el reloj y se acelera el corazón. San Juan se prepara para vivir una fiesta única entre dos de los equipos más populares de San Juan. Que el fútbol gane y que todo termine en paz.