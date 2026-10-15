Desamparados se hizo gigante en Villa Krause, venció a Unión y terminó primero: volverán a cruzarse en Play Off

Sportivo Desamparados derrotó por 3-1 a Atlético Unión en Villa Krause, se quedó con el primer puesto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y llegará fortalecido a los cuartos de final. El resultado también dejó definido un nuevo enfrentamiento entre ambos equipos en la próxima instancia, ya que el Azul se clasificó en la octava posición.

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El encuentro tuvo al Víbora como protagonista durante gran parte del juego, con las situaciones más claras, aunque le costó traducir ese dominio en el marcador. Unión, en cambio, encontró la ventaja a través de una pelota parada: Joaquín Araya ejecutó un tiro libre y puso el 1-0 con una exquisita definición para el conjunto de Villa Krause. Pero la alegría le duró poco y la reacción de Sportivo fue inmediata. Omar Benavídez, que volvía a la titularidad después de más de 50 días afuera por una lesión, apareció con otra linda definición para marcar un verdadero golazo y establecer el empate antes del descanso.

En el complemento, Desamparados golpeó rápidamente. Matías Gómez, de cabeza y tras un centro desde la izquierda, dio vuelta el resultado y puso el 2-1 para el equipo puyutano . Cuando el entrenador de Unión, Cachilo Magallanes, movió el banco en busca de una reacción, el Víbora aprovechó los espacios y Daniel Castro definió un contragolpe para sellar el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, Sportivo aseguró el primer lugar y se enfrentará nuevamente con Atlético Unión en los cuartos de final. La diferencia de posiciones le dará al conjunto de Puyuta una ventaja importante para la definición: si el encuentro termina empatado, Desamparados avanzará directamente a las semifinales.

Con la fase regular finalizada, quedaron establecidos los cuatro enfrentamientos que definirán a los semifinalistas del Clausura sanjuanino.

Desamparados (1°) vs. Atlético Unión (8°)

Alianza (2°) vs. Rivadavia (7°)

Minero (3°) vs. Trinidad (6°)

Marquesado (4°) vs. 9 de Julio (5°)

Los cruces se disputarán a partido único, en la cancha del equipo mejor ubicado durante la fase regular. En caso de igualdad, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal, salvo en el duelo entre Desamparados y Unión, en el que el Víbora contará con ventaja deportiva por haber terminado primero.

Días, horarios y canchas de los cuartos de final

La actividad comenzará este sábado con dos encuentros. Desde las 16.30, Marquesado recibirá a 9 de Julio en el Far West, mientras que Minero será local ante Trinidad en la cancha de Peñarol. De esos partidos saldrán los primeros dos semifinalistas.

El domingo, a las 17, Alianza se medirá con Rivadavia en el Estadio del Bicentenario, en busca del tercer lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Por último, el miércoles, desde las 16.30, Desamparados recibirá a Atlético Unión en Puyuta. Allí se definirá el último clasificado a las semifinales, en un cruce que tendrá como antecedente inmediato el triunfo del Víbora por 3-1 en Villa Krause.