    • 11 de octubre de 2026 - 18:14

    Desamparados perdió ante San Carlos y quedó obligado a ganar en la vuelta

    El Puyutano cayó 1-0 en el partido de ida de la Segunda Fase y buscará revertir la serie el próximo domingo 18 de octubre para seguir en carrera en el certamen.

    Juan Carlos Villalobo. Foto: prensa Desamparados.

    Juan Carlos Villalobo. Foto: prensa Desamparados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desamparados perdió 1-0 ante San Carlos, de Mendoza, en el partido de ida de la Segunda Fase del Torneo Regional Amateur. El equipo sanjuanino no pudo conseguir un resultado favorable en su visita al sur mendocino y ahora deberá buscar la remontada en el encuentro de vuelta para continuar en carrera en el certamen.

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    Martín Olate, de General Alvear, es el árbitro designado para dirigir San Carlos ante Desamparados. 

    Una terna mendocina para Desamparados y una puntana para Unión en el Regional Amateur

    El Puyutano llegó a esta instancia después de una primera fase en la que terminó invicto y como líder de la Zona 6, con ocho puntos, producto de dos triunfos y dos empates. Sin embargo, en el comienzo de los cruces eliminatorios sufrió una derrota por la mínima diferencia que lo obliga a cambiar el resultado en la revancha.

    Cristian Ram&iacute;rez. Foto: prensa Desamparados.

    Cristian Ramírez. Foto: prensa Desamparados.

    El encuentro contó con una terna arbitral íntegramente mendocina, designada por el Consejo Federal. Martín Olate fue el árbitro principal, acompañado por los asistentes Lorenzo Ricardo Bay y Nahir Shirley Arena. Victoria Yasmín Jatun completó el equipo como cuarta árbitra. Los cuatro representan a la Liga de General Alvear.

    Con este resultado, Desamparados tendrá la obligación de hacerse fuerte en el Serpentario para revertir la serie ante su público. El conjunto sanjuanino buscará aprovechar la localía y el aliento de sus hinchas para dar vuelta el marcador y sostener sus aspiraciones de avanzar en el Torneo Regional Amateur.

    La revancha se disputará el próximo domingo 18 de octubre en San Juan, donde el Puyutano intentará recuperarse de la caída en Mendoza y conseguir la clasificación a la siguiente instancia. La diferencia es de apenas un gol, por lo que la serie permanece abierta de cara al segundo enfrentamiento.

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