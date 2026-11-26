La final de vuelta de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur entre Sport Club Pacífico y Sportivo Desamparados ya se juega mucho antes del pitazo inicial. Con la serie igualada 0 a 0 y toda la definición trasladada a General Alvear para este domingo 29 de noviembre, a las 20:30, la confirmación de Diego Saúl Novelli como juez principal terminó de encender una semana cargada de tensión, reclamos y suspicacias en torno al arbitraje.

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Si bien en un comienzo el reporte oficial había generado confusión al mencionar a su hermano Lucas —quien finalmente estará en el VAR del duelo entre River e Instituto—, este jueves quedó ratificado que el tandilense de 37 años será el encargado de impartir justicia en territorio mendocino. El nombramiento no pasó inadvertido en el mundo puyutano por una trama de vínculos y antecedentes que alimentan el malestar.

El foco de las miradas apunta directamente hacia Andrés Merlos, árbitro de Primera División que desde febrero de 2024 también preside la Liga Alvearense de Fútbol, entidad a la que pertenece Pacífico . Entre Merlos y el juez designado para el domingo existen lazos profesionales concretos: tanto Diego Novelli Sanz como Merlos se formaron arbitralmente en Tandil, vinculados a la Asociación Tandilense de Árbitros -de donde también surgió Lucas Novelli-, y han compartido recorrido en el fútbol profesional argentino, llegando incluso Diego Novelli a integrar ternas como cuarto árbitro en encuentros dirigidos por el propio Merlos.

El nexo con Andrés Merlos y el eco de las denuncias de Caruso Lombardi

Ese entramado institucional cobra aún más peso tras el revuelo que desató esta semana Ricardo Caruso Lombardi. El exentrenador y panelista lanzó duras acusaciones públicas al poner bajo sospecha la transparencia de la definición y apuntar directamente contra Merlos y su cercanía con la cúpula de la AFA. En su intervención mediática, Caruso advirtió que Desamparados enfrentará un escenario adverso en Mendoza y sentenció sin rodeos que el conjunto alvearense cuenta con respaldo extradeportivo para quedarse con el ascenso, reavivando el fantasma de los fallos polémicos en cruces decisivos entre equipos sanjuaninos y mendocinos. "Desamparados hasta acá llegaste, el ascenso se lo prometieron a Pacífico", apuntó el exentrenador.

A las suspicacias por el contexto dirigencial se suma la propia foja de servicios de Diego Novelli en las categorías de ascenso, donde protagonizó varios episodios controvertidos durante el último año:

Noviembre de 2026 (Alvarado vs. Sarmiento de La Banda): en la Reválida del Federal A, el partido estuvo demorado 20 minutos luego de que hinchas marplatenses ingresaran al vestuario arbitral, en medio de fuertes protestas por la expulsión de Pablo Martel.

Octubre de 2026 (Costa Brava vs. Villa Mitre): en los playoffs de la Reválida del Federal A, fue duramente cuestionado por sancionar un penal a favor del conjunto bahiense en una jugada en la que se señaló que el contacto fue buscado.

Febrero de 2026 (Final de ascenso al Federal A): en el triunfo 3-2 de FADEP, cobró dos penales muy discutidos para el elenco mendocino —el segundo en el último minuto del partido— que terminaron definiendo el ascenso en una final escandalosa.

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Diciembre de 2025 (Atlético Rafaela vs. San Martín de Formosa): en la final de ida del Torneo Federal, su desempeño recibió severas críticas por infracciones no cobradas, disparidad de criterios disciplinarios y posibles expulsiones omitidas.

La herida abierta de la ida en Puyuta

La sensibilidad en San Juan está a flor de piel tras lo sucedido el último fin de semana en El Serpentario. El empate sin goles entre Desamparados y Pacífico dejó un profundo enojo en el público local por la tarea del pampeano Franco Morón. Aunque no hubo penales ni tarjetas rojas, el manejo de las denominadas "chiquitas" colmó la paciencia de los hinchas puyutanos durante todo el desarrollo.

La bronca no se disipó con el final del partido: durante casi una hora, un grupo de simpatizantes aguardó en las inmediaciones del estadio la salida de la terna arbitral. Morón debió abandonar el recinto bajo un fuerte operativo policial, entre insultos y abucheos, retirándose a bordo de un móvil conocido popularmente como "la chanchita", en una postal que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Con ese telón de fondo y la serie completamente abierta, Desamparados viajará a General Alvear obligado a hacerse fuerte de visitante frente a un Pacífico que buscará aprovechar su localía. Para la revancha del domingo a las 20:30, Diego Novelli estará acompañado por Oscar Ariel Bono y Cristian Thomas Pasquetín (ambos de Junín) como asistentes 1 y 2, respectivamente, mientras que Melina Mariel Eizaguirre (también de Junín) será la cuarta árbitra.