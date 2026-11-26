Luego de los llamados de River y Boca, Francisco Álvarez ya tomó una decisión y se confirmó en cuál de los dos clubes jugaría a partir de 2027.

El mercado de pases se mueve cada día con más fuerza a medida que se acerca el final de temporada en Argentina y uno de los nombres que desató un nuevo Superclásico es Francisco Álvarez, defensor sanjuanino de Argentinos Juniors. En el último tiempo se supo que tanto River como Boca lo buscaron y finalmente el zaguero tomó una decisión.

Francisco Álvarez ya sonó en River y en Boca en el último mercado de pases pero finalmente se quedó en Argentinos Juniors hasta completar la temporada. Pensando en el 2027 el zaguero vuelve a estar en boca de los dos clubes más importantes del país y ante ofertas iguales, el jugador ya confirmó su futuro: quiere ser refuerzo del Millonario.

River está en la búsqueda de un marcador central desde el mercado de pases anterior y de hecho consultó por Francisco Álvarez, pero la operación no trascendió por un mal entendido en los montos de la operación. Todo quedó frenado hasta el libro de traspasos que se abrirá en enero del 2027 y ahora sí está todo dado para que el sanjuanino se ponga la camiseta de La Banda.

Francisco Álvarez eligió a River "Francisco Álvarez quiere jugar en River y teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa Argentinos Juniors, yo creo que en un 90% Francisco Álvarez se va a poner la camiseta de River en el próximo mercado de pases", afirmó el periodista Franco D'Attellis en el Streaming de La Página Millonaria. Además aseguró que el zaguero estaría descartando a Boca si es que lo llaman.

"Interesa en Boca también. Yo sé por parte del entorno del futbolista que él quiere jugar en River. El deseo de él es jugar en River y por más que pueda haber interés de otro club, si River hace la oferta que tiene que hacer que entiendo yo Argentinos Juniors ahora va a ser un poquito más flexible, él se pone la camiseta de River porque es su sueño", sentenció Franco D'Attellis.