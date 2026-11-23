La compleja situación económica que atraviesa Argentinos Juniors salió a la luz a través de las declaraciones de Francisco Álvarez, integrante del plantel profesional. El defensor expuso las dificultades financieras que enfrenta la institución, y cómo estas impactan directamente en los jugadores más jóvenes y en el personal del club. Según el futbolista, la falta de pago de salarios ha llevado a que varios jugadores de divisiones juveniles no puedan cubrir sus gastos básicos, como el alquiler.

Álvarez detalló en una entrevista radial que los propios futbolistas del equipo profesional han tenido que tomar la iniciativa de aportar fondos propios. Esta colaboración tiene como objetivo principal asistir a sus compañeros más jóvenes y al personal del club, quienes se ven afectados por los atrasos salariales. La medida refleja la gravedad de la crisis financiera que, según el jugador, los dirigentes no logran resolver.

El defensor expresó su frustración ante la falta de respuestas claras por parte de la dirigencia. Nos mienten. Minimizan todo. Da bronca, ni siquiera vienen a decirnos a nosotros. No hay nada y es mejor así, porque lo que dicen no se cumple, sentenció Álvarez, evidenciando la incomodidad y el descontento dentro del vestuario ante las promesas incumplidas.

Deuda con Gimnasia y Esgrima complica el panorama institucional A los problemas salariales que afectan al plantel y al personal se suma un litigio económico con Gimnasia y Esgrima de La Plata. El club platense ha iniciado un reclamo formal ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA por una deuda millonaria relacionada con la transferencia del mediocampista Alan Lescano. La operación original, que implicaba la adquisición del 50% restante de los derechos económicos del jugador, ascendía a 1.916.000 dólares, a pagarse en ocho cuotas. Sin embargo, la posterior venta de Lescano a Vasco da Gama activó una cláusula que obligaba a Argentinos Juniors a cancelar el saldo pendiente en un plazo de cinco días tras esa nueva transacción.