Tras la victoria ante Lanús, Leonardo Ponzio alzo la voz contra las especulaciones sobre su futuro y las ofertas de otros candidatos en River.

Leonardo Ponzio, director técnico interino de River, expresó su firmeza respecto a su continuidad al frente del equipo tras la victoria 3-1 ante Lanús que aseguró la clasificación a cuartos de final del Torneo Clausura. "Me gané el lugar que tengo. Por el respeto que pusieron en mí, lo voy a reflejar con trabajo y con lo que venimos haciendo", declaró Ponzio, desestimando los rumores sobre un posible reemplazo.

🗣️ "POR SUPUESTO QUE QUIERO SER EL ENTRENADOR DE RIVER. LO TENGO CLARÍSIMO" Leo Ponzio sobre su presente como DT de River.



📺 Mirá #ESPNFútbol1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/P7Pdktegar — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 23, 2026 El entrenador, cuya ratificación es hasta fin de año, manifestó su intención de seguir al mando del club y criticó las versiones que sugieren que su puesto está "vendiendo u ofreciendo". "Parece que este lugar se está vendiendo o se está ofreciendo y no tenemos que ir por ese lado. Me parece que cuando hay alguien en el cargo, hay que respetarlo", enfatizó el "León", visiblemente molesto por la falta de protección hacia el equipo y el club ante las especulaciones.

🗣️ "POR SUPUESTO QUE QUIERO SER ENTRENADOR DE RIVER, LO TENGO CLARÍSIMO. PARECE QUE ESTE LUGAR SE ESTÁ COMO VENDIENDO, OFRECIENDO. NO TENEMOS QUE IR POR ESE LADO. CUANDO HAY ALGUIEN EN ESE CARGO, HAY QUE RESPETARLO"



🔥 Leonardo Ponzio, TAJANTE sobre su deseo de continuar en… pic.twitter.com/A6186YueEE — TyC Sports (@TyCSports) November 23, 2026 Leonardo Ponzio defiende su ciclo en el club Ponzio reconoció su deseo de continuar como entrenador de River y aseguró tenerlo "clarísimo". Su postura se da en un contexto de incertidumbre sobre su futuro, mientras la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo evalúa el rumbo futbolístico y el proyecto deportivo para 2027. A pesar de reconocer que mantiene contacto con otros técnicos y toma referencias, Ponzio destacó la importancia de mantener la identidad propia: "De Marcelo queremos copiarle muchísimas cosas de lo que yo viví con él, pero sabemos que hay uno solo. Tengo que sacar de lo mío, siento que soy muy humano y eso tiene un valor agregado".

El equipo millonario selló su pase a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde se enfrentará al ganador entre Instituto de Córdoba y Huracán. Ponzio celebró la victoria, destacando el buen juego y los goles convertidos, aunque reconoció la necesidad de corregir errores en la salida desde el fondo. "No veo un River tirando el pelotazo, por eso tenemos que insistir. Por ahí en la salida perdemos pelotas y se la damos al rival para que resurja, pero no vamos a dejar de insistir en lo nuestro: salir de abajo, que haya movilidad, que la pidan", explicó sobre su estilo de juego.

El futuro de River en el torneo de apertura y clausura El director técnico también resaltó la actuación de Thiago Almada, definiéndolo como "uno de los mejores jugadores de la Argentina", y afirmó que el entrenamiento de tiros libres de la semana dio sus frutos. Respecto a las salidas de Lucas Beltrán y Marcos Acuña, aclaró que se debieron a golpes y situaciones musculares menores, respectivamente, sin que parecieran ser de gravedad.