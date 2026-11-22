River Plate consiguió una importante victoria frente a Lanús y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 . En el estadio Monumental, el equipo millonario ganó por 3-1 en un encuentro que tuvo emociones desde el comienzo y que se definió en los últimos minutos. Thiago Almada, en dos oportunidades, y Tobías Andrada marcaron para el local, mientras que Ramiro Carrera convirtió para el Granate.

La Asociación del Fútbol Argentino definió los árbitros para los octavos de final del Clausura 2026

El conjunto dirigido por River salió decidido a buscar la ventaja y tuvo algunas aproximaciones durante los primeros minutos. A los ocho, Nicolás Otamendi quedó de frente al arco después de un cabezazo de Rivero, pero conectó mal y desperdició una buena oportunidad.

La apertura del marcador llegó a los 14 minutos. El árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal por una infracción de Carlos Izquierdoz sobre Otamendi dentro del área. Thiago Almada se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un remate rasante para establecer el 1-0.

River continuó buscando ampliar la diferencia. Tobías Andrada tuvo una chance de cabeza, mientras que Ángel Correa probó desde larga distancia, aunque su remate se fue desviado.

Lanús también empezó a encontrar espacios. A los 29 minutos, Santiago Beltrán protagonizó una gran intervención para evitar el empate ante un remate de Alan Wlk dentro del área. Sin embargo, dos minutos después, el Granate consiguió la igualdad.

A los 31, Ramiro Carrera culminó una buena jugada colectiva con un remate que dejó sin posibilidades al arquero millonario y puso el 1-1. Antes del descanso, Rivero evitó que Marcelino Moreno pudiera darle vuelta el resultado y el primer tiempo terminó con empate.

River encontró la ventaja en el segundo tiempo

El complemento comenzó con River nuevamente como protagonista. Thiago Almada condujo un ataque y filtró una pelota para Giovanni González, quien desbordó y lanzó un centro peligroso que no encontró destinatario.

A los 10 minutos, Losada respondió ante un remate de Galván y mandó la pelota al córner. Poco después, el Millonario sufrió dos contratiempos: Marcos Acuña salió por una molestia muscular y fue reemplazado por Francisco Ortega, mientras que Lucas Beltrán también debió dejar el campo por dolor. En su lugar ingresó Sebastián Driussi.

Lanús tuvo una oportunidad para ponerse en ventaja cuando Ramiro Carrera recuperó la pelota ante Andrada y remató por encima del travesaño. En la jugada siguiente, Beltrán quedó mano a mano con Losada, pero no pudo definir.

La diferencia llegó a los 23 minutos del complemento. Thiago Almada ejecutó un tiro libre que pegó en la unión del travesaño y el palo derecho. El rebote quedó para Tobías Andrada, que definió de primera y puso el 2-1 para River.

El gol le dio tranquilidad al local, que estuvo cerca de ampliar la ventaja con Driussi. El delantero aprovechó un pase largo de Espíndola, eludió al arquero Losada y definió desde lejos, pero la pelota pasó a centímetros del arco.

Lanús intentó reaccionar en el tramo final y estuvo muy cerca de conseguir el empate. A los 38 minutos, Otamendi salvó a River sobre la línea después de un remate de Sepúlveda y evitó que el Granate volviera a igualar el marcador.

Dos minutos después, Besozzi también tuvo una oportunidad tras un centro cruzado desde la izquierda, pero no consiguió conectar con precisión.

Cuando el visitante buscaba desesperadamente el empate, River encontró los espacios para sentenciar la historia. A los 43 minutos, Tobías Andrada condujo un contraataque de toda la cancha, Sebastián Driussi arrastró las marcas y Thiago Almada apareció para definir ante la salida de Losada y establecer el 3-1 definitivo.

El árbitro adicionó cinco minutos y, finalmente, marcó el cierre del encuentro. Con esta victoria, River dejó en el camino a Lanús y consiguió su lugar entre los ocho mejores del Torneo Clausura, en busca de seguir avanzando en la pelea por el título.