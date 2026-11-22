En canchas de Arroyito Junior, Deportivo Rincón y Paso de Los Andes, este lunes será feriado con fútbol para la Liga Albardón-Angaco . Es que a partir de las 17, se disputarán los partidos revancha de la serie de Cuartos de Final del Torneo Clausura, buscando a los semifinalistas.

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En Angaco, en cancha de Arroyito Junior, el local será anfitrión de Sport Argentino buscando una de las plazas a la siguiente fase. En Deportivo Rincón, el Azulgrana local recibirá a Campo Afuera que cayó en la ida, mientras que en la calle Tucumán, en cancha de Paso de Los Andes, Instituto La Laja se medirá con Villa Evita tras el empate de la ida.

Quedará para el miércoles el partido entre Paso de Los Andes y Atlético San Miguel, que se enfrentarán en el Polideportivo Municipal a partir de las 17,30.

En el Norte sanjuanino, la Liga Jachallera no tendrá feriado tampoco porque este lunes será día de fútbol para la Primera A y la Primera B, al programar la fecha 21 y 22 respectivamente.

Por el Oficial de la Primera A, en cancha de Florida y en el primer turno de la doble jornada, Peñarol de San Isidro jugará ante Central Norte, mientras que luego, los Caranchos de La Florida recibirán a Pampa Vieja.

En cancha de Sportivo Racing, Andacollo abrirá la programación contra Niquivil, mientras que de fondo los Verdinegros de Racing enfrentarán a los Diablos Rojos del Atlético Pampa.

En el distrito Arbol Verde, Deportivo La Estrella y San Lorenzo serán los protagonistas del primer partido, mientras que de cierre, Arbol Verde -líder- jugará ante El Rincón. Recordando que la Entrada General tiene un costo de 6.000 pesos.

En la Primera B y por la fecha 22 del torneo del ascenso jachallero, la actividad estará en cancha de Independiente de Gran China, donde abrirán San Martín de La Represa contra San Roque y luego, el Rojo irá contra la Vecinal Otra Banda.

En cancha de La Falda, San Blas arrancará la actividad enfrentando a Atlético Huaco, mientras que luego, el local La Falda será rival de La Frontera. Quedarán libres Vecinal Calle Varas y Boca del Médano.