El piloto de Toyota Gazoo Racing Argentina se impuso en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" y así igualó la marca de Juan María Traverso.

Demostrando una contundente prestación de su Toyota Corolla Cross, Matías Rossi celebró en el autódromo «Hermanos Emiliozzi» de Olavarría su 48.° triunfo que le permitió además obtener por séptima vez el título de Campeón Argentino de Turismo Competición 2000, faltando una ronda para completar la temporada 2026, e igualando con Juan María Traverso la marca histórica de la categoría en cuanto a campeonatos.

Con este nuevo lauro, Rossi suma doce títulos durante más de 25 años de actividad en el automovilismo argentino: TC2000, 7; Súper Renault, 1; Top Race V6, 2; TN Clase 3, 1 y Turismo Carretera, 1.

El piloto de Del Viso fue progresando en la competencia, la cual empezó desde el quinto lugar, hasta llegar detrás de los Chevrolet de Ignacio Vivian, quien fue su principal rival en el certamen, y Francisco Monarca, a los cuales alcanzó y superó para tomar el comando hasta la bandera de cuadros al cabo de los casi 38 minutos que demandó la prueba (35m + 1 vuelta).

Durante el desarrollo de la carrera, Vivian intentó imponer un ritmo fuerte en el inicio, seguido por Monarca, conformando entonces el «1-2» para la escuadra Pro Racing; Rossi pudo superar a su compañero Valentín Yankelevich (Toyota) y a Lucas Carabajal (VW), para descontar y alcanzar a las Tracker a las cuales tras 18 vueltas relegó.

ROSSI AL FRENTE Con una maniobra precisa, Rossi dió cuenta de Vivian en el frenaje de la primera curva y con ello logró asegurar la diferencia de puntos y controlar la carrera hasta la bandera de cuadros superando por más de un segundo al piloto de Colegiales. En tanto, tercero arribó Yankelevich quien sobre los últimos giros superó, junto con Carabajal, a Monarca; luego, Yankelevich fue sancionado con un recargo de puesto por una maniobra peligrosa sobre Monarca, ascendiendo al podio Carabajal.