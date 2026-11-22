El mediocampista de 24 años, surgido en la cantera víbora, vivirá una definición especial ante Pacífico. “Es una final, no se juega todos los días y vamos a dejar todo”, aseguró a DIARIO DE CUYO.

Chuky Tello lleva los colores de Desamparados en la sangre. Recientemente se consagró en el Clausura y en el Oficial.

Hay historias en el fútbol que se escriben con sentido de pertenencia, memoria y revancha. La de Santiago "Chuky" Tello en Sportivo Desamparados tiene todos esos ingredientes. Surgido de las entrañas de la cantera puyutana, a sus 24 años dejó de ser aquella promesa que asomaba en el club para transformarse en el corazón y el equilibrio del equipo que conduce Mauricio Del Cero. Con la "5" estampada en la espalda, el mediocampista transita horas cargadas de ilusión en la antesala de la final de ida de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, que este lunes desde las 20:30 paralizará a Puyuta frente a Pacífico de General Alvear.

El camino de Tello hasta este presente tuvo escalas que templaron su carácter. Tras formarse en la cantera víbora desde muy pequeño y cumplir el sueño de debutar en la primera de Desamparados, después de perder la final por el torneo local ante San Lorenzo de Ullum en 2022, armó las valijas para probarse en el ascenso italiano, donde defendió los colores de Atlético Maida y Deliese. Sin embargo, el tirón de sus raíces fue más fuerte y decidió regresar al club de sus amores previo paso por unos meses en Atlético Trinidad.

Ese retorno tiene, además, un sabor especial para el mediocampista. En el 2025, campaña en la que Desamparados venció en la final de la Región Cuyo a Pacífico pero luego cayó en la final por el ascenso ante Ben Hur de Rafaela en Pergamino, al Chuky le tocó sufrirla a miles de kilómetros, pegado a una pantalla desde Europa, masticando impotencia cuando el sueño puyutano quedó trunco. Esta vez el destino lo puso en el centro de la escena: ya sea desde el arranque o ingresando desde el banco, se ganó la confianza plena de Del Cero y será protagonista dentro del campo de juego en el último partido del año en casa.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el "Chuky" abrió el corazón sobre cómo vive la previa de una cita que todo Puyuta espera con el alma en la mano. A medida que el reloj descuenta las horas para salir al césped del Serpentario, la adrenalina se mezcla con la responsabilidad. Tello no esconde lo que significa atravesar estos días previos junto a sus compañeros: "Estamos ansiosos, trabajando, obviamente concentrados y sabiendo la seriedad de este partido".

El Víbora llega con el pecho inflado después de consagrarse campeón en el Clausura después de 8 años y campeón del Oficial después de 35 años. Además por el Regional vienen de eliminar a Defensores de Belgrano de Justo Daract con un contundente global de 7 a 1. Más allá de lo abultado de la serie, el volante destaca la mentalidad ganadora que mostró el grupo en el partido de vuelta, sin especular con la ventaja conseguida en la ida: "Nosotros salimos a dar lo mejor en todos los partidos. Tratamos de olvidarnos de lo que había sido la ida, del resultado y de la diferencia que teníamos a favor. Creo que se vio reflejado en el resultado y en el partido de vuelta, porque lo hicimos muy bien".