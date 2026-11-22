Hay historias en el fútbol que se escriben con sentido de pertenencia, memoria y revancha. La de Santiago "Chuky" Tello en Sportivo Desamparados tiene todos esos ingredientes. Surgido de las entrañas de la cantera puyutana, a sus 24 años dejó de ser aquella promesa que asomaba en el club para transformarse en el corazón y el equilibrio del equipo que conduce Mauricio Del Cero. Con la "5" estampada en la espalda, el mediocampista transita horas cargadas de ilusión en la antesala de la final de ida de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, que este lunes desde las 20:30 paralizará a Puyuta frente a Pacífico de General Alvear.
El camino de Tello hasta este presente tuvo escalas que templaron su carácter. Tras formarse en la cantera víbora desde muy pequeño y cumplir el sueño de debutar en la primera de Desamparados, después de perder la final por el torneo local ante San Lorenzo de Ullum en 2022, armó las valijas para probarse en el ascenso italiano, donde defendió los colores de Atlético Maida y Deliese. Sin embargo, el tirón de sus raíces fue más fuerte y decidió regresar al club de sus amores previo paso por unos meses en Atlético Trinidad.
Ese retorno tiene, además, un sabor especial para el mediocampista. En el 2025, campaña en la que Desamparados venció en la final de la Región Cuyo a Pacífico pero luego cayó en la final por el ascenso ante Ben Hur de Rafaela en Pergamino, al Chuky le tocó sufrirla a miles de kilómetros, pegado a una pantalla desde Europa, masticando impotencia cuando el sueño puyutano quedó trunco. Esta vez el destino lo puso en el centro de la escena: ya sea desde el arranque o ingresando desde el banco, se ganó la confianza plena de Del Cero y será protagonista dentro del campo de juego en el último partido del año en casa.
En diálogo con DIARIO DE CUYO, el "Chuky" abrió el corazón sobre cómo vive la previa de una cita que todo Puyuta espera con el alma en la mano. A medida que el reloj descuenta las horas para salir al césped del Serpentario, la adrenalina se mezcla con la responsabilidad. Tello no esconde lo que significa atravesar estos días previos junto a sus compañeros: "Estamos ansiosos, trabajando, obviamente concentrados y sabiendo la seriedad de este partido".
El Víbora llega con el pecho inflado después de consagrarse campeón en el Clausura después de 8 años y campeón del Oficial después de 35 años. Además por el Regional vienen de eliminar a Defensores de Belgrano de Justo Daract con un contundente global de 7 a 1. Más allá de lo abultado de la serie, el volante destaca la mentalidad ganadora que mostró el grupo en el partido de vuelta, sin especular con la ventaja conseguida en la ida: "Nosotros salimos a dar lo mejor en todos los partidos. Tratamos de olvidarnos de lo que había sido la ida, del resultado y de la diferencia que teníamos a favor. Creo que se vio reflejado en el resultado y en el partido de vuelta, porque lo hicimos muy bien".
Respeto por Pacífico y hambre de gloria
Enfrente estará Pacífico, un rival que desde el arranque del campeonato apareció señalado como uno de los grandes candidatos y que arriba a esta instancia con números casi calcados a los de Desamparados -apenas una derrota en todo el certamen-. Para Tello, esos antecedentes anticipan un duelo de alto voltaje en el que no habrá margen para el error.
"Seguramente va a ser un partido difícil. Lo vamos a afrontar con la seriedad y las ganas que se merece. Es una final y no se juega todos los días; tenemos un objetivo entre ceja y ceja y vamos a dejar todo para conseguirlo", afirmó con convicción.
Sobre la preparación táctica y el análisis del elenco alvearense en la recta final, detalló: "Sabemos que tienen jugadores fuertes, por algo están donde están". Y subrayó que el cruce reúne a los dos conjuntos más regulares de la región: "Va a ser una final pareja; por algo estamos los dos equipos acá, llegan los mejores. La estamos afrontando sabiendo que va a ser un partido duro".
El latido de Puyuta y el sueño compartido
El clima de final ya se respira en cada rincón del club. Las redes sociales explotan de mensajes de aliento y los hinchas se acercaron a acompañar las prácticas para hacer sentir su respaldo antes de la gran cita del lunes. Para alguien criado en el club, esa comunión entre la tribuna y el equipo tiene un valor especial. "La gente está loca y eso para nosotros es una motivación enorme. Como se dice, no se juega todos los días una final. Nosotros estamos ansiosos también, tenemos la misma expectativa que la gente y las mismas ganas de que se haga todo bien”, expresó.
Después de haber sufrido la definición anterior desde la distancia, Tello tendrá ahora la oportunidad de escribir su propia historia con la camiseta de Desamparados. El sueño es compartido por todo Puyuta: dar el primer paso ante Pacífico y seguir alimentando la ilusión de todo un pueblo puyutano que el lunes volverán a latir al mismo ritmo en busca del primer paso hacia el ascenso.