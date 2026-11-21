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La cuenta regresiva ya comenzó en Puyuta y la expectativa crece entre los hinchas de Sportivo Desamparados. Este sábado se puso en marcha la venta anticipada de entradas para la primera final del Torneo Regional Federal Amateur, que tendrá al conjunto sanjuanino frente a Pacífico de General Alvear . El encuentro se disputará el próximo lunes, desde las 20:30, en el estadio El Serpentario.

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El partido será especial para el Víbora, ya que marcará su última presentación del año ante su público. Con el objetivo de dar el primer paso hacia el ascenso, el equipo sanjuanino buscará hacerse fuerte en casa y conseguir una ventaja para afrontar la revancha en Mendoza.

La serie se definirá el domingo siguiente en General Alvear. En caso de superar esta instancia, Desamparados tendrá la posibilidad de disputar la final por el ascenso el 20 de diciembre, en cancha neutral.

En cuanto al camino de ambos equipos hacia esta definición, Sportivo llega después de una contundente clasificación frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract, al que eliminó con un resultado global de 7 a 1. Pacífico, por su parte, consiguió su lugar en la final tras dejar en el camino a Argentino de Mendoza, con un global de 7 a 5.

La dirigencia del club dio a conocer los valores para socios, no socios, jubilados, menores y las distintas categorías de plateas y populares.

Precios para socios:

- Popular: sin cargo.

- Platea baja: $5.000.

- Platea alta: $10.000.

- Jubilados y menores (popular y platea): sin cargo.

- Escuela de fútbol, inferiores, futsal y fútbol femenino: $10.000.

Precios para no socios:

- Popular: $15.000.

- Platea baja: $20.000.

- Platea alta: $25.000.

- Jubilados y menores: popular $8.000 y platea $10.000.

Dónde y cuándo comprar las entradas

Los hinchas podrán adquirir sus localidades de manera presencial en la secretaría del club, en los siguientes horarios:

- Sábado: de 11 a 13 y de 18 a 21.

- Domingo: de 10 a 14.

- Lunes: de 10 a 17.

Además, el lunes se habilitarán las boleterías del estadio desde las 18:30 y hasta el comienzo del partido.

Quienes prefieran comprar de manera digital podrán hacerlo a través de la plataforma AccessFan.

Con la ilusión del ascenso intacta y una serie decisiva por delante, Desamparados espera que su gente vuelva a llenar el Serpentario para acompañar al equipo en una noche que puede resultar determinante para sus aspiraciones.