Una marea verde y blanca copó San Luis: todo el color de la previa de los hinchas de Desamparados

Desde temprano, cientos de sanjuaninos llegaron a Villa Mercedes en combis, colectivos y vehículos particulares. Se concentraron en un camping, compartieron un asado, cantaron y realizaron un banderazo antes de marchar hacia el estadio La Pedrera.

Compartir







El sentimiento por Sportivo Desamparados no conoce distancias. Este domingo, el color verde y blanco se hizo sentir con fuerza en Villa Mercedes, donde los hinchas sanjuaninos coparon la previa del decisivo encuentro frente a Defensores de Belgrano, por la vuelta de la Cuarta Fase del Torneo Regional Amateur. Entre banderas, cantos, picadas y asado, la ilusión de acompañar al Víbora se vivió a pleno antes de ingresar al estadio La Pedrera.

Desde temprano, los simpatizantes comenzaron a llegar a San Luis. Algunos habían viajado el sábado para arribar con mayor tranquilidad, mientras que el grueso de la hinchada lo hizo durante la mañana de este domingo. En combis, colectivos y autos particulares, los sanjuaninos fueron desembarcando en el camping Las Toscas, ubicado a unos dos kilómetros del estadio.

Ese lugar se convirtió en el punto de encuentro de la parcialidad puyutana. Allí compartieron picadas y asado, desplegaron sus banderas y le pusieron música a una jornada especial. Los cánticos, los abrazos y el aliento constante marcaron una previa cargada de entusiasmo, en la que el verde y blanco fueron los grandes protagonistas.

Antes de emprender el camino hacia La Pedrera, los hinchas realizaron un banderazo para hacer sentir su presencia y transmitirle su apoyo al equipo. La algarabía fue creciendo con el correr de las horas hasta que llegó el momento de trasladarse hacia el imponente estadio de Villa Mercedes.

La salida se produjo prácticamente sobre la hora del encuentro, previsto para las 16, y el ingreso de los sanjuaninos se extendió incluso después de que el árbitro diera inicio al partido. La ansiedad por entrar y alentar fue tal que algunos simpatizantes todavía estaban accediendo a las tribunas cuando se produjo el primer gol, por lo que se perdieron ese momento del encuentro.