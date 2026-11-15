    • 15 de noviembre de 2026 - 17:05

    Una marea verde y blanca copó San Luis: todo el color de la previa de los hinchas de Desamparados

    Desde temprano, cientos de sanjuaninos llegaron a Villa Mercedes en combis, colectivos y vehículos particulares. Se concentraron en un camping, compartieron un asado, cantaron y realizaron un banderazo antes de marchar hacia el estadio La Pedrera.

    Hinchas de Sportivo Desamparados en San Luis.

    Hinchas de Sportivo Desamparados en San Luis.

    Foto:

    El sentimiento por Sportivo Desamparados no conoce distancias. Este domingo, el color verde y blanco se hizo sentir con fuerza en Villa Mercedes, donde los hinchas sanjuaninos coparon la previa del decisivo encuentro frente a Defensores de Belgrano, por la vuelta de la Cuarta Fase del Torneo Regional Amateur. Entre banderas, cantos, picadas y asado, la ilusión de acompañar al Víbora se vivió a pleno antes de ingresar al estadio La Pedrera.

    Leé además

    locura puyutana: los hinchas de desamparados organizan una caravana a san luis para ir por el pase a la final

    Locura puyutana: los hinchas de Desamparados organizan una caravana a San Luis para ir por el pase a la final
    stanley black & decker cerro su fabrica en san luis, despidio a mas de 60 trabajadores y reemplaza la produccion con importados

    Stanley Black & Decker cerró su fábrica en San Luis, despidió a más de 60 trabajadores y reemplaza la producción con importados

    Desde temprano, los simpatizantes comenzaron a llegar a San Luis. Algunos habían viajado el sábado para arribar con mayor tranquilidad, mientras que el grueso de la hinchada lo hizo durante la mañana de este domingo. En combis, colectivos y autos particulares, los sanjuaninos fueron desembarcando en el camping Las Toscas, ubicado a unos dos kilómetros del estadio.

    Ese lugar se convirtió en el punto de encuentro de la parcialidad puyutana. Allí compartieron picadas y asado, desplegaron sus banderas y le pusieron música a una jornada especial. Los cánticos, los abrazos y el aliento constante marcaron una previa cargada de entusiasmo, en la que el verde y blanco fueron los grandes protagonistas.

    Antes de emprender el camino hacia La Pedrera, los hinchas realizaron un banderazo para hacer sentir su presencia y transmitirle su apoyo al equipo. La algarabía fue creciendo con el correr de las horas hasta que llegó el momento de trasladarse hacia el imponente estadio de Villa Mercedes.

    La salida se produjo prácticamente sobre la hora del encuentro, previsto para las 16, y el ingreso de los sanjuaninos se extendió incluso después de que el árbitro diera inicio al partido. La ansiedad por entrar y alentar fue tal que algunos simpatizantes todavía estaban accediendo a las tribunas cuando se produjo el primer gol, por lo que se perdieron ese momento del encuentro.

    Así, con kilómetros recorridos, una previa multitudinaria y el sueño de acompañar a Desamparados en una parada decisiva, los hinchas volvieron a demostrar que la pasión por el Víbora también se juega fuera de la cancha.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Desamparados.

    Semifinal del Regional Amateur: cuánto cuestan las entradas para ver a Desamparados en San Luis

    regional amateur: los hinchas de desamparados podran viajar como neutrales a san luis para la revancha de semifinal

    Regional Amateur: los hinchas de Desamparados podrán viajar como neutrales a San Luis para la revancha de semifinal