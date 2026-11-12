Semifinal del Regional Amateur: cuánto cuestan las entradas para ver a Desamparados en San Luis

La venta de entradas para Desamparados vs. Defensores de Belgrano arranca este viernes 13 de noviembre a las 10 de la mañana en la sede del club, en San Juan . Así lo confirmó Martín Sassul , que detalló además cómo viajará el público sanjuanino para el partido de vuelta de la semifinal del Regional Amateur , el domingo 15 a las 16 en el estadio La Pedrera , en San Luis .

El valor de la entrada popular será de $20.000 . La venta se hará únicamente en el club , el viernes de 10 a 21 horas , y será el único momento en que se podrán comprar tickets en San Juan.

Según Sassul, se hablaba de un cupo de 3.500 personas , pero se accedería a unas 4.000 entradas . Las llevará a San Juan personal de San Luis, que está a cargo de la logística. Por eso no está confirmada la venta de plateas : el dirigente dijo que “creo que no” habrá. Tampoco se definió si el club instalará boleterías en La Pedrera el día del partido.

Tras varias idas y vueltas, la Policía de San Luis se comunicó con la Policía de San Juan para que Desamparados firmara un acta de compromiso que permita llevar público visitante. Habrá una condición: el hincha deberá ser neutral .

Eso implica no ir con camisetas, banderas ni “lanchadas” . Sassul indicó que aún faltan definir detalles y que esperan que se pueda autorizar algún tipo de identificación, aunque “por ahora” la consigna es la neutralidad. Recomendó viajar con tranquilidad , respetar las normas policiales y vivir “una fiesta del fútbol en paz”. Aclaró que no puede asegurar un acompañamiento policial, aunque cree que los hinchas serán custodiados y guiados gracias al compromiso entre ambas policías.

Cómo viajan los hinchas y el plantel

El club no organizará colectivos, pero varios grupos de hinchas se armaron por su cuenta para viajar, y Sassul habló de un “movimiento muy grande”. El plantel saldrá el sábado a la tarde y concentrará el domingo en Villa Mercedes.

En lo deportivo, el dirigente destacó el ánimo del equipo y la “unión grupal”. Consideró “muy positivo” el resultado de la ida en San Juan, con una diferencia importante, aunque recordó que “es un partido que hay que jugarlo”.

El posible rival en la final es Pacífico, que le ganó 5 a 1 a Argentino en la ida de la otra semifinal. Si Desamparados avanza, definiría de visitante el primer partido, el 22 de noviembre, aunque podría pasar al lunes 23 (feriado) por la Fiesta del Sol. La final de vuelta sería el 29 de noviembre en Mendoza.

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