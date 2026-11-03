Desamparados le ganó 2-0 a Unión y avanzó a la cuarta ronda del Regional Amateur

El Puyutano se impuso en el Serpentario con dos goles de penal, revirtió la serie tras el 1-1 de la ida y eliminó al Azul de Villa Krause. Ahora jugará las semifinales de la Región Cuyo.

Sportivo Desamparados se quedó con el clásico sanjuanino y dio un nuevo paso en el Torneo Regional Federal Amateur. Ante un Serpentario colmado, derrotó 2-0 a Atlético Unión de Villa Krause y consiguió el pasaje a la cuarta ronda de la competencia, luego del empate 1-1 registrado en el encuentro de ida.

El equipo dirigido por Mauricio Del Cero supo resolver un partido de eliminación directa, en el que la efectividad terminó marcando la diferencia. Sin dominar durante todo el desarrollo, el Víbora aprovechó las oportunidades que tuvo desde los doce pasos y golpeó en momentos determinantes.

La primera ventaja llegó a los 20 minutos del primer tiempo. Juan Pablo Alan cometió una infracción sobre Tomás Garro dentro del área y el árbitro Leandro Domínguez sancionó penal. La decisión provocó reclamos de los futbolistas visitantes, pero el propio Garro se encargó de la ejecución y convirtió el 1-0.

Con la ventaja a su favor, Desamparados buscó controlar el trámite y evitar que Unión encontrara espacios. El conjunto de Villa Krause, que llegaba de eliminar a Palmira y había realizado una buena campaña en el certamen, intentó responder, aunque le costó generar situaciones claras durante la primera mitad.

En el complemento, el Azul adelantó sus líneas y asumió mayores riesgos. Con la obligación de conseguir el empate para seguir en carrera, comenzó a acercarse al arco local y encontró algunas oportunidades para igualar el marcador. Sin embargo, se encontró con una defensa bien parada y respuestas del arquero puyutano.