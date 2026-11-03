Desamparados le ganó 2-0 a Unión y avanzó a la cuarta ronda del Regional Amateur

Sportivo Desamparados se quedó con el clásico sanjuanino y dio un nuevo paso en el Torneo Regional Federal Amateur. Ante un Serpentario colmado, derrotó 2-0 a Atlético Unión de Villa Krause y consiguió el pasaje a la cuarta ronda de la competencia, luego del empate 1-1 registrado en el encuentro de ida.
El equipo dirigido por Mauricio Del Cero supo resolver un partido de eliminación directa, en el que la efectividad terminó marcando la diferencia. Sin dominar durante todo el desarrollo, el Víbora aprovechó las oportunidades que tuvo desde los doce pasos y golpeó en momentos determinantes.
La primera ventaja llegó a los 20 minutos del primer tiempo. Juan Pablo Alan cometió una infracción sobre Tomás Garro dentro del área y el árbitro Leandro Domínguez sancionó penal. La decisión provocó reclamos de los futbolistas visitantes, pero el propio Garro se encargó de la ejecución y convirtió el 1-0.
Con la ventaja a su favor, Desamparados buscó controlar el trámite y evitar que Unión encontrara espacios. El conjunto de Villa Krause, que llegaba de eliminar a Palmira y había realizado una buena campaña en el certamen, intentó responder, aunque le costó generar situaciones claras durante la primera mitad.
En el complemento, el Azul adelantó sus líneas y asumió mayores riesgos. Con la obligación de conseguir el empate para seguir en carrera, comenzó a acercarse al arco local y encontró algunas oportunidades para igualar el marcador. Sin embargo, se encontró con una defensa bien parada y respuestas del arquero puyutano.
Cuando el partido entraba en sus minutos finales, llegó la acción que terminó de definir la clasificación. Desamparados consiguió un segundo penal y Lucas Quiroga se hizo cargo de la ejecución. El delantero no falló, estableció el 2-0 y desató el festejo en las tribunas del Serpentario.
De esta manera, el conjunto de Puyuta cerró la serie con un global de 3-1 y avanzó a las semifinales de la Región Cuyo, correspondientes a la cuarta ronda del Regional Amateur. El objetivo de conseguir el ascenso al Federal A sigue en marcha.