    • 3 de noviembre de 2026 - 07:08

    San Juan está bajo alerta por viento Zonda: cómo estará el tiempo este martes 3 de noviembre

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada cálida en San Juan, con una temperatura máxima de 31°C.

    El viento Zonda en los departamentos precordilleranos darán paso al Sur en el Gran San Juan. Hay alerta.&nbsp;

    El viento Zonda en los departamentos precordilleranos darán paso al Sur en el Gran San Juan. Hay alerta. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan tendrá este martes 3 de noviembre una jornada marcada por las temperaturas elevadas y la presencia de viento. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C durante la tarde.

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    Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas cercanas y vientos del sector oeste que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Por la tarde, las condiciones se mantendrán, aunque aumentará la intensidad del viento, que soplará con una velocidad de 60 kilómetros por hora y reducirá su intensidad hacia la noche.

    Alerta amarilla por viento Zonda en San Juan

    La principal advertencia meteorológica para este martes está relacionada con la llegada de viento Zonda a diferentes sectores de la provincia.

    El SMN emitió una alerta amarilla que comprende zonas de precordillera de Calingasta, Pocito, Rawson, Rivadavia, Sarmiento, Iglesia y Jáchal, además de Ullum y Zonda.

    Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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