Un expresidente del Foro suena como asesor de una consejera de la Magistratura de la Nación y puede tener impacto en San Juan

Marcelo Álvarez, expresidente del Foro de Abogados de San Juan y referente de la agrupación Abogacía Transformadora, aparece entre los nombres que podrían sumarse al equipo de trabajo de Itatí De Marchi, la abogada que se prepara para asumir como consejera de la Magistratura de la Nación. El sanjuanino integró como suplente la lista que llevó a De Marchi como primera candidata y ahora suena como posible asesor de la futura vocal.

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Aunque no consiguió un lugar titular en el organismo nacional, Álvarez podría encontrar una vía de participación a través de la estructura de colaboradores de la consejera. Las vocalías del Consejo cuentan con equipos de trabajo integrados por personal remunerado, por lo que una eventual designación también representaría el acceso a un cargo rentado dentro del organismo.

La posibilidad tiene, además, una derivación política en San Juan. La llegada de Álvarez a un espacio de colaboración nacional podría darle oxígeno a la oposición a la conducción del Foro de Abogados, encabezada por José Salinas. El movimiento se produciría, además, en la antesala de otra disputa por la representación de los profesionales: las elecciones del Consejo de la Magistratura provincial, previstas para el 25 de noviembre.

De Marchi consiguió ingresar al Consejo nacional con la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional. En el escrutinio general, la nómina quedó segunda, con 10.593 votos (32%), detrás de Unidad en Defensa de la Abogacía, que encabezó Nacho Biglieri y obtuvo 11.237 sufragios (34%). Sin embargo, la distribución de las cuatro bancas del estamento de los abogados mediante el sistema D'Hondt le permitió a la lista de De Marchi quedarse con una representación para el período 2026-2030.

En San Juan, en cambio, el resultado fue diferente. La lista de Biglieri, que llevó a la sanjuanina Claudia Sarmiento entre sus candidatas titulares, se impuso con 362 votos en las dos mesas habilitadas en el Foro de Abogados. La propuesta de De Marchi consiguió 209 sufragios. De esta manera, Sarmiento, esposa del actual presidente del Foro, José Salinas, consiguió un lugar titular en el organismo nacional.

La eventual incorporación de Álvarez también pone el foco en el funcionamiento interno del Consejo de la Magistratura de la Nación. Cada vocalía cuenta con una estructura de colaboradores y personal que interviene en el trabajo cotidiano del organismo, desde el análisis de expedientes hasta las tareas vinculadas con las comisiones.

La documentación institucional permite confirmar que se trata de cargos remunerados, incluidos dentro de la estructura presupuestaria del Poder Judicial de la Nación. Una resolución de 2016 estableció una dotación de personal para las vocalías, con distintas categorías y funciones. Por eso, aunque en el ámbito político se menciona que cada consejero puede tener entre tres y cinco asesores, no corresponde tomar esa cantidad como un límite reglamentario fijo: la estructura formal contempla una dotación más amplia y organizada por categorías.

En cuanto a la asunción de De Marchi, se espera que se concrete en los próximos días, como parte de la renovación de los representantes de la abogacía en el organismo nacional. Si bien trascendió una fecha tentativa para la jura, no hay una convocatoria oficial que permita dar por confirmado el día exacto.

Más allá del movimiento que podría concretarse en el ámbito nacional, la posible incorporación de Álvarez tiene una lectura en el Foro sanjuanino. El expresidente de la institución representa a uno de los sectores que perdió la conducción frente al espacio que hoy encabeza Salinas, identificado con Abogacía Activa y cercano al oficialismo provincial.

En ese escenario, un eventual desembarco de Álvarez en el equipo de una consejera nacional podría modificar el peso específico de su espacio en la discusión provincial y abrir el juego a otros actores que piden pista.

El 25 de noviembre se elegirán los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de San Juan y la oposición busca articular una propuesta de unidad para disputar los lugares en juego. En ese trabajo aparece Alejandro Ruffa, uno de los dirigentes justicialistas que viene operando para acercar posiciones entre los distintos sectores opositores.

El exdirector de Servicios Fúnebres de Capital que hoy forma parte del equipo de Carlos Munisaga en Rawson tomó la posta junto con Álvarez, el concejal de la Ciudad, Horacio Lucero y otros peronistas interesados en el tema. Así sellaron, con la venia "de arriba" -en relación al senador Sergio Uñac- la alianza con los independientes del expresidente del Foro, Marcelo Arancibia, y con matriculados referenciados con el exintendente Emilio Baistrocchi.