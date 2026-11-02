Una integrante del PRO cruzó a Cristina Kirchner por una posible candidatura en 2027: "Robó y está inhabilitada"

La posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir por la Presidencia en 2027 generó una fuerte reacción de la legisladora porteña del PRO Laura Alonso , quien cuestionó a la exmandataria y le recordó que tiene una condena judicial que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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"Señora, robó y está inhabilitada", publicó Alonso este lunes en su cuenta de la red social X, luego de que la expresidenta dejara abierta la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones nacionales.

La exdirectora de la Oficina Anticorrupción profundizó sus cuestionamientos y planteó por qué Cristina Kirchner debería recibir un tratamiento diferente al de otros exfuncionarios condenados por delitos de corrupción.

"¿Por qué a Cristina Kirchner inhabilitada por corrupta habría que aplicarle la ley distinto de Julio De Vido, Amado Boudou, José López, Ricardo Jaime y otros?", escribió. "¿Por qué a Cristina Kirchner inhabilitada por corrupta habría que aplicarle la ley distinto de Julio De Vido, Amado Boudou, José López, Ricardo Jaime y otros?", escribió.

En ese sentido, sostuvo que los exfuncionarios mencionados fueron juzgados en procesos orales y públicos, con las garantías correspondientes, y recibieron condenas que contemplaron la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

"Eran funcionarios y robaron, los juzgaron en juicios orales y públicos con todas las garantías y fueron condenados: quedaron inhabilitados. Es lo que prevé el Código Penal", expresó Alonso. Y concluyó: "En la República, la ley se aplica igual para todos".

Qué dijo Cristina Kirchner sobre una posible candidatura en 2027

La reacción de la dirigente del PRO llegó después de una entrevista que Cristina Kirchner concedió a The Washington Post, la primera a un medio internacional desde que comenzó a cumplir su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Durante la conversación, la expresidenta fue consultada sobre la posibilidad de volver a presentarse como candidata presidencial en 2027. Lejos de descartar esa alternativa, respondió: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?".

La frase volvió a instalar el debate sobre su futuro político y las posibilidades de una eventual candidatura, en medio de su situación judicial.

Kirchner fue condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia quedó firme y, además de la pena de prisión que cumple bajo modalidad domiciliaria, tiene consecuencias sobre sus derechos políticos.