Nació un partido municipal para pelear la intendencia de Chimbas sin la "bendición" de Gioja ni Uñac

El sello Por Vos es la plataforma para ir por la conducción del departamento. La excandidata a la intendencia, Daiana Luna, es la cara visible del armado.

Una dupla del peronismo sanjuanino decidió correrse del binomio de accionistas mayoritarios del Partido Justicialista para pelear por la intendencia de Chimbas. La excandidata Daiana Luna y el concejal Luciano Cano definieron lanzar el sello Por Vos, un partido municipal que tiene la idea de conducir el departamento en el 2027. El sábado a las 19 reinaugurarán la sede, en avenida Benavídez y Entre Ríos, en Villa El Salvador.

Fuentes calificadas informaron a DIARIO DE CUYO que la cara visible será Luna, quien ya compitió en el 2023, en ese momento bajo el sublema San Juan Vuelve, del exgobernador José Luis Gioja. La dirigente, exdiputada provincial y excoordinadora de la delegación sanjuanina de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, fue la segunda más votada del peronismo, detrás de la ahora intendenta Daniela Rodríguez, en ese momento con el respaldo del exjefe comunal Fabián Gramajo, quien iba por la vicegobernación.

Hubo varios movimientos desde entonces hasta este octubre. Lo primero fue el distanciamiento de Luna y Cano de la estructura de Gioja. El edil armó un monobloque que bautizó -al igual que el partido- Por Vos. Despertó cierta suspicacia el nombre, por la cercanía de la palabra con el Frente Con Vos, de Marcelo Orrego. Sin embargo, negó cualquier negociación política con el espacio del Gobernador, aunque tiene buena sintonía con el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego.

De acuerdo a las fuentes, el alejamiento de San Juan Vuelve arrancó con un malestar de la propia militancia. Ya desde el 2023 se hablaba de la cuestión que modificó el tablero en Chimbas: la unión de Gioja con Gramajo en la lucha por la Gobernación dejó al resto de los dirigentes que estaban bajo el ala del exgobernador en una posición incómoda. Sin ir más lejos, tenían que criticar la gestión del propio candidato a vicegobernador.

Luna y el concejal Luciano Cano.- Quizá por eso ahora definieron pelear por el sillón de Chimbas sin la "bendición" de Gioja ni tampoco la del senador Sergio Uñac. Probablemente porque alguno de los jefes del justicialismo busque cerrar un acuerdo con el exintendente o con la intendenta Rodríguez. De modo que volvería a perjudicar un armado por fuera de la estructura municipal o del Chimbas Te Quiero.