Detuvieron en Chimbas a un joven de 21 años acusado de arrebatarle el dinero a un vendedor ambulante

Un joven de 21 años fue detenido en Chimbas como presunto autor del robo de dinero en efectivo a un vendedor ambulante, bajo la modalidad de arrebato. El episodio ocurrió alrededor de las 10.30, frente a la plaza del Barrio La Amistad, en la zona de calle Proyectada 25 de Mayo y Proyectada, en el Barrio Cipolletti.
La víctima, de 20 años, estaba vendiendo semitas en el lugar cuando un hombre se le acercó y le sacó el efectivo. El joven pidió ayuda de inmediato y alertó a personal de la División Comando Radioeléctrico Norte, que justo terminaba otro procedimiento por flagrancia en las cercanías.
Los efectivos se dirigieron al sitio y, a partir de las características aportadas por el damnificado, divisaron al sospechoso y lo aprehendieron. Fue identificado como Monte, de 21 años.
Entre sus prendas, los policías secuestraron una hoja de cuchillo metálica de tipo serrucho y dinero que el vendedor reconoció como propio. El caso quedó en manos de la Justicia.