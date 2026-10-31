Detuvieron en Chimbas a un joven de 21 años acusado de arrebatarle el dinero a un vendedor ambulante

El hecho ocurrió frente a la plaza del Barrio La Amistad. La víctima, de 20 años, vendía semitas cuando fue abordada por el sospechoso. La Policía lo encontró minutos después con parte del dinero.

Un joven de 21 años fue detenido en Chimbas como presunto autor del robo de dinero en efectivo a un vendedor ambulante, bajo la modalidad de arrebato. El episodio ocurrió alrededor de las 10.30, frente a la plaza del Barrio La Amistad, en la zona de calle Proyectada 25 de Mayo y Proyectada, en el Barrio Cipolletti.

La víctima, de 20 años, estaba vendiendo semitas en el lugar cuando un hombre se le acercó y le sacó el efectivo. El joven pidió ayuda de inmediato y alertó a personal de la División Comando Radioeléctrico Norte, que justo terminaba otro procedimiento por flagrancia en las cercanías.

Los efectivos se dirigieron al sitio y, a partir de las características aportadas por el damnificado, divisaron al sospechoso y lo aprehendieron. Fue identificado como Monte, de 21 años.