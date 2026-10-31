    • 31 de octubre de 2026 - 13:07

    Detuvieron en Chimbas a un joven de 21 años acusado de arrebatarle el dinero a un vendedor ambulante

    El hecho ocurrió frente a la plaza del Barrio La Amistad. La víctima, de 20 años, vendía semitas cuando fue abordada por el sospechoso. La Policía lo encontró minutos después con parte del dinero.

    Policía de San Juan.

    Policía de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 21 años fue detenido en Chimbas como presunto autor del robo de dinero en efectivo a un vendedor ambulante, bajo la modalidad de arrebato. El episodio ocurrió alrededor de las 10.30, frente a la plaza del Barrio La Amistad, en la zona de calle Proyectada 25 de Mayo y Proyectada, en el Barrio Cipolletti.

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    La víctima, de 20 años, estaba vendiendo semitas en el lugar cuando un hombre se le acercó y le sacó el efectivo. El joven pidió ayuda de inmediato y alertó a personal de la División Comando Radioeléctrico Norte, que justo terminaba otro procedimiento por flagrancia en las cercanías.

    Los efectivos se dirigieron al sitio y, a partir de las características aportadas por el damnificado, divisaron al sospechoso y lo aprehendieron. Fue identificado como Monte, de 21 años.

    Entre sus prendas, los policías secuestraron una hoja de cuchillo metálica de tipo serrucho y dinero que el vendedor reconoció como propio. El caso quedó en manos de la Justicia.

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