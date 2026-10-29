    • 29 de octubre de 2026 - 17:00

    Chimbas: baleó a un adolescente de 16 años y terminó con una pena de casi dos meses de cárcel

    Kevin Moreno fue condenado mediante un juicio abreviado por las lesiones que sufrió el menor en el barrio 7 Conjunto. La investigación se inició tras la denuncia de la madre de la víctima. El imputado tenía antecedentes penales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un adolescente de 16 años resultó herido de un disparo en un hecho ocurrido en el barrio 7 Conjunto, en Chimbas. Por el caso, Kevin Moreno fue condenado a un mes y 15 dias de prisión efectiva, luego de llegar a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía.

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    La investigación comenzó a partir de la denuncia que realizó la madre del menor, quien resultó herido durante el episodio. La causa quedó en manos de la fiscal Daniela Pringles, quien intervino en las actuaciones judiciales.

    En un primer momento, el expediente fue investigado como una tentativa de homicidio. Sin embargo, en el acuerdo de juicio abreviado, Moreno fue condenado por el delito de lesiones leves agravadas por el uso de un arma de fuego, en calidad de autor.

    La audiencia de control de detención se realizó ante el juez Diego Manuel Sanz. Durante el proceso también se tuvo en cuenta que el acusado contaba con antecedentes penales.

    Finalmente, mediante el acuerdo alcanzado entre las partes, la Justicia impuso a Moreno la pena de un mes de prisión efectiva por las lesiones ocasionadas al adolescente. El abogado que asesoró al imputado fue Agustín Idemi.

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