Presunto ajuste de cuentas en Chimbas: cayó el cuarto y último sospechoso del ataque a tiros en El Prado

La investigación por el presunto ajuste de cuentas que terminó con un hombre golpeado y un automóvil baleado en el barrio El Prado , en Chimbas , sumó un nuevo avance: detuvieron al cuarto y último sospechoso que era buscado por la Policía . Se trata de Lucas Felipe Molina, de 30 años , quien permanecía prófugo desde el ataque ocurrido el pasado 15 de octubre.

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La detención se concretó este 28 de octubre sobre la calle 11 de Septiembre, en Chimbas. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría 26.ª se presentaron en el domicilio del acusado y lograron aprehenderlo sobre la vereda.

Molina está vinculado a la causa que investiga el violento episodio y quedó imputado por los delitos de amenazas y daños, en una investigación que tramita ante la UFI Genérica. Además, registra antecedentes relacionados con otra causa que se encuentra en trámite ante el Juzgado de Ejecución Penal N.º 2.

Cristian Alexis Torrejón, el tercer imputado en la investigación que lleva a cabo la UFI Genérica por un presunto ajuste de cuentas en Chimbas.

El hecho ocurrió el 15 de octubre, cuando cuatro hombres llegaron a una vivienda del barrio El Prado para buscar al hijo del propietario por una supuesta deuda de dinero.

En medio del episodio, el dueño de casa intervino para proteger a su hijo, pero terminó siendo agredido. De acuerdo con la reconstrucción de la investigación, uno de los atacantes le pegó un culatazo en la cabeza con un arma de fuego y también recibió un puñetazo. Además, los agresores lo amenazaron con incendiar la vivienda.

"Poroto" Molina y Calivar, los primeros dos detenidos tras el ataque a un hombre en el barrio El Prado y los siete disparos contra un auto.

La violencia continuó cuando el grupo salió del domicilio. En ese momento, los atacantes efectuaron siete disparos contra un Toyota Corolla, propiedad del hijo del denunciante. Para hacerlo, habrían utilizado una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .38. Después, escaparon en un Fiat Idea.

Los cuatro sospechosos, detenidos

La causa ya había sumado tres imputados antes de la detención de Molina. Los primeros en caer fueron Walter Tomás, conocido como “Poroto” Molina, y Mario Lorenzo Calivar, quienes recibieron un mes de prisión preventiva y quedaron sujetos a un plazo de ocho meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP).

Posteriormente, Cristian Alexis Torrejón se presentó voluntariamente en la Comisaría 17.ª y quedó formalmente vinculado a la investigación.

Con la detención de Lucas Felipe Molina, los cuatro sospechosos señalados por su presunta participación en el ataque quedaron localizados. La investigación está a cargo del fiscal José Plaza, de la UFI Genérica, con la intervención del ayudante fiscal Jorge Sánchez.

El caso continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el episodio.