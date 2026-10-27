Presunto ajuste de cuentas en Chimbas: se entregó un tercer sospechoso y fue imputado

El hombre quedó imputado por el violento episodio ocurrido en el barrio El Prado, donde golpearon al padre de un joven al que buscaban por un presunto conflicto económico y dispararon siete veces contra un Toyota Corolla. Dos acusados cumplen prisión preventiva y un cuarto implicado continúa prófugo.

Cristian Alexis Torrejón, el tercer imputado en la investigación que lleva a cabo la UFI Genérica por un presunto ajuste de cuentas en Chimbas.

La causa por el presunto ajuste de cuentas que terminó con un hombre golpeado y un automóvil baleado en el barrio El Prado, en Chimbas, sumó un nuevo imputado. El tercer sospechoso, Cristian Alexis Torrejón, se presentó voluntariamente en la Comisaría 17.ª y quedó formalmente vinculado a la investigación penal. Mientras tanto, la Policía continúa buscando al cuarto involucrado Lucas Felipe Molina.

El fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, confirmó la entrega durante una rueda de prensa y brindó detalles sobre el avance de la causa. Según explicó, las tareas investigativas realizadas por personal de esa unidad fiscal y de la Subcomisaría Cipolletti permitieron identificar a los presuntos participantes y detener inicialmente a dos de ellos, Walter Tomás "Poroto" Molina y Mario Lorenzo Calivar.

"Poroto" Molina y Calivar, los primeros dos detenidos tras el ataque a un hombre en el barrio El Prado y los siete disparos contra un auto. En cuanto a la situación procesal, los dos primeros acusados recibieron un mes de prisión preventiva y se estableció un plazo de ocho meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP). De acuerdo con lo informado por el fiscal, ambos cuentan con condenas anteriores por robos con armas de fuego. El tercer sospechoso, en cambio, no registraría antecedentes penales, al menos en principio.

El cuarto implicado sigue prófugo y también tendría antecedentes. Su localización es uno de los objetivos de la investigación.

Una deuda, una golpiza y siete disparos El episodio ocurrió el 15 de octubre de 2026, cuando cuatro hombres llegaron a una vivienda del barrio El Prado buscando al hijo del propietario por una supuesta deuda de dinero.