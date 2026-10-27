Presunto ajuste de cuentas en Chimbas: se entregó un tercer sospechoso y fue imputado

La causa por el presunto ajuste de cuentas que terminó con un hombre golpeado y un automóvil baleado en el barrio El Prado, en Chimbas, sumó un nuevo imputado. El tercer sospechoso, Cristian Alexis Torrejón, se presentó voluntariamente en la Comisaría 17.ª y quedó formalmente vinculado a la investigación penal. Mientras tanto, la Policía continúa buscando al cuarto involucrado Lucas Felipe Molina.
El fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, confirmó la entrega durante una rueda de prensa y brindó detalles sobre el avance de la causa. Según explicó, las tareas investigativas realizadas por personal de esa unidad fiscal y de la Subcomisaría Cipolletti permitieron identificar a los presuntos participantes y detener inicialmente a dos de ellos, Walter Tomás "Poroto" Molina y Mario Lorenzo Calivar.
"Poroto" Molina y Calivar, los primeros dos detenidos tras el ataque a un hombre en el barrio El Prado y los siete disparos contra un auto.
En cuanto a la situación procesal, los dos primeros acusados recibieron un mes de prisión preventiva y se estableció un plazo de ocho meses para la Investigación Penal Preparatoria (IPP). De acuerdo con lo informado por el fiscal, ambos cuentan con condenas anteriores por robos con armas de fuego. El tercer sospechoso, en cambio, no registraría antecedentes penales, al menos en principio.
El cuarto implicado sigue prófugo y también tendría antecedentes. Su localización es uno de los objetivos de la investigación.
Una deuda, una golpiza y siete disparos
El episodio ocurrió el 15 de octubre de 2026, cuando cuatro hombres llegaron a una vivienda del barrio El Prado buscando al hijo del propietario por una supuesta deuda de dinero.
El dueño de casa intervino para protegerlo, pero terminó agredido. Según la reconstrucción del hecho, uno de los atacantes le pegó un culatazo en la cabeza con un arma de fuego y también recibió un puñetazo. Además, los agresores lo amenazaron con incendiar la vivienda.
El fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, lleva a cabo la investigación que ya tiene tres detenidos.
La violencia continuó cuando los hombres salieron del domicilio. Con una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .38, efectuaron siete disparos contra un Toyota Corolla perteneciente al hijo del denunciante. Después escaparon en un Fiat Idea.
La imputación
La investigación encuadra los hechos en los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas de fuego, lesiones y daños. La causa está a cargo del fiscal José Plaza, con la intervención del ayudante fiscal Jorge Sánchez, ambos de la UFI Genérica.
Con la entrega del tercer sospechoso, la investigación avanzó sobre otro de los presuntos participantes, aunque todavía resta localizar al cuarto hombre señalado como parte del grupo que protagonizó el ataque.