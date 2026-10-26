Chimbas: dos imputados por golpear a un hombre y disparar contra un auto en un presunto ajuste de cuentas

Dos hombres fueron imputados por su presunta participación en un violento ataque contra un hombre y un auto en el barrio El Prado, en Chimbas, un episodio que la investigación vincula con un posible ajuste de cuentas por una deuda de dinero. El hecho ocurrió el jueves 15 de octubre de 2026 y, según la reconstrucción fiscal, habría involucrado a cuatro sospechosos, dos de ellos armados.

La causa avanzó con la detención de dos de los señalados, Walter Tomás "Poroto" Molina y Mario Lorenzo Calivar , quienes fueron capturados en por personal de la Subcomisaría Cipolletti. Ambos quedaron con un mes de prisión preventiva e imputados por los delitos de lesiones, amenazas y daño , mientras que los otros dos sospechosos, Lucas Felipe Molina y Cristian Alexis Torrejón , todavía permanecen prófugos .

De acuerdo con la investigación, todo comenzó cuando los cuatro hombres llegaron a una vivienda en busca del hijo de la víctima, con quien uno de ellos habría tenido problemas económicos. Como no lo encontraron, intentaron ingresar por la fuerza y comenzaron a amenazar a los presentes.

En ese contexto, dos de los atacantes habrían exhibido armas de fuego, una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .38. Además, uno de ellos habría golpeado al hombre en la frente con la culata de un arma, mientras otro lo agredió con un puñetazo. Durante la intimidación, le exigieron que revelara dónde estaba su hijo y lo amenazaron con prender fuego la vivienda.

Después de retirarse del lugar, los sospechosos habrían atacado a tiros un auto Toyota que se encontraba en las inmediaciones de propiedad del hijo del agredido. Según la reconstrucción del hecho, efectuaron siete disparos con las dos armas y luego escaparon en un Fiat Idea.

A partir de las primeras averiguaciones y de las medidas investigativas, los pesquisas lograron identificar a los cuatro presuntos involucrados. Se libraron órdenes de detención, aunque los primeros procedimientos no permitieron localizarlos.

Finalmente, personal de la Subcomisaría Cipolletti capturó a Molina, señalado como quien conducía el Fiat Idea en el que se movilizaban los agresores. Posteriormente, fue detenido Mario Lorenzo Calivar, sindicado como uno de los presuntos autores de los disparos.

La hipótesis de una deuda

La principal línea investigativa apunta a un conflicto económico como posible desencadenante del ataque. Según la hipótesis que se analiza, el hijo de la víctima habría prestado dinero a uno de los sospechosos. Cuando este fue a reclamar el pago, la situación habría escalado hasta las agresiones, las amenazas y el posterior tiroteo, en lo que se investiga como una posible represalia.

En el proceso interviene el fiscal de la UFI Genérica José Plaza con el ayudante fiscal Jorge Sánchez. El primero en caer fue Molina que fue imputado la semana pasada. En la defensa estuvo la defensora oficial Cecilia Mut. Este lunes quien terminó imputado fue Calivar, que fue representado por el abogado particular Nicolás Gómez Camossi. La aprehensión de este último se produjo el viernes 23 de octubre tras la orden de captura librada por la jueza Flavia Allende.