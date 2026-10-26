La Comisaría Novena de Caucete busca a los dueños de herramientas, electrodomésticos y objetos secuestrados

La Comisaría Novena de Caucete, a cargo del comisario Mario Domínguez, difundió un pedido de colaboración a la comunidad para lograr identificar a los legítimos propietarios de una serie de efectos secuestrados durante distintos procedimientos policiales concretados a lo largo de la última semana.
Según detalló el parte oficial, los elementos fueron incautados en intervenciones llevadas a cabo entre el 19 y el 25 de octubre de 2026, en el marco de diversas actuaciones investigativas y de prevención.
El listado de objetos secuestrados
Entre los artículos puestos bajo resguardo policial se encuentran herramientas, insumos de construcción, accesorios para vehículos y electrodomésticos de uso doméstico:
- Una carretilla metálica de color naranja.
- Columnas de hierro para construcción.
- Una batería para automóvil marca RB.
- Un amplificador de audio.
- Una herramienta tipo cortapernos.
- Una pava eléctrica marca Marado.
- Un juego de cortinas.
- Juego de vasos de vidrio.
Desde la dependencia informaron que la difusión del inventario busca que aquellas personas que hayan sido víctimas de un delito o hayan sufrido la sustracción de efectos similares puedan reconocerlos y aportar datos para certificar la titularidad.
Pasos para acreditar propiedad y solicitar la devolución
Las autoridades de la Comisaría Novena solicitaron a los vecinos de Caucete que reconozcan alguno de los bienes que se acerquen a la sede policial jurisdiccional para realizar las averiguaciones correspondientes.
Para hacer efectiva la devolución, las personas interesadas deberán presentar la documentación o elementos probatorios que permitan acreditar la legítima propiedad (facturas de compra, denuncias previas o señas particulares), quedando la entrega sujeta a las verificaciones legales de las actuaciones en curso.