La Comisaría Novena de Caucete busca a los dueños de herramientas, electrodomésticos y objetos secuestrados

Los elementos fueron incautados durante diversos operativos realizados en el departamento, de Caucete.

La Comisaría Novena de Caucete, a cargo del comisario Mario Domínguez, difundió un pedido de colaboración a la comunidad para lograr identificar a los legítimos propietarios de una serie de efectos secuestrados durante distintos procedimientos policiales concretados a lo largo de la última semana.

Según detalló el parte oficial, los elementos fueron incautados en intervenciones llevadas a cabo entre el 19 y el 25 de octubre de 2026, en el marco de diversas actuaciones investigativas y de prevención.

El listado de objetos secuestrados Entre los artículos puestos bajo resguardo policial se encuentran herramientas, insumos de construcción, accesorios para vehículos y electrodomésticos de uso doméstico:

Una carretilla metálica de color naranja.

Columnas de hierro para construcción.

Una batería para automóvil marca RB.

Un amplificador de audio.

Una herramienta tipo cortapernos.

Una pava eléctrica marca Marado.

Un juego de cortinas.

Juego de vasos de vidrio. Desde la dependencia informaron que la difusión del inventario busca que aquellas personas que hayan sido víctimas de un delito o hayan sufrido la sustracción de efectos similares puedan reconocerlos y aportar datos para certificar la titularidad.

Pasos para acreditar propiedad y solicitar la devolución Las autoridades de la Comisaría Novena solicitaron a los vecinos de Caucete que reconozcan alguno de los bienes que se acerquen a la sede policial jurisdiccional para realizar las averiguaciones correspondientes.