    • 26 de octubre de 2026 - 17:44

    La Comisaría Novena de Caucete busca a los dueños de herramientas, electrodomésticos y objetos secuestrados

    Los elementos fueron incautados durante diversos operativos realizados en el departamento, de Caucete.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Comisaría Novena de Caucete, a cargo del comisario Mario Domínguez, difundió un pedido de colaboración a la comunidad para lograr identificar a los legítimos propietarios de una serie de efectos secuestrados durante distintos procedimientos policiales concretados a lo largo de la última semana.

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    Según detalló el parte oficial, los elementos fueron incautados en intervenciones llevadas a cabo entre el 19 y el 25 de octubre de 2026, en el marco de diversas actuaciones investigativas y de prevención.

    El listado de objetos secuestrados

    Entre los artículos puestos bajo resguardo policial se encuentran herramientas, insumos de construcción, accesorios para vehículos y electrodomésticos de uso doméstico:

    • Una carretilla metálica de color naranja.
    • Columnas de hierro para construcción.
    • Una batería para automóvil marca RB.
    • Un amplificador de audio.
    • Una herramienta tipo cortapernos.
    • Una pava eléctrica marca Marado.
    • Un juego de cortinas.
    • Juego de vasos de vidrio.

    Desde la dependencia informaron que la difusión del inventario busca que aquellas personas que hayan sido víctimas de un delito o hayan sufrido la sustracción de efectos similares puedan reconocerlos y aportar datos para certificar la titularidad.

    Pasos para acreditar propiedad y solicitar la devolución

    Las autoridades de la Comisaría Novena solicitaron a los vecinos de Caucete que reconozcan alguno de los bienes que se acerquen a la sede policial jurisdiccional para realizar las averiguaciones correspondientes.

    Para hacer efectiva la devolución, las personas interesadas deberán presentar la documentación o elementos probatorios que permitan acreditar la legítima propiedad (facturas de compra, denuncias previas o señas particulares), quedando la entrega sujeta a las verificaciones legales de las actuaciones en curso.

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