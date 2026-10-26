Otra iniciativa solidaria de Cáritas Cristo Rey: alquila túnicas de Primera Comunión a familias de Caucete

Lo que comenzó como respuesta a una necesidad de las familias de Caucete se transformó en una hermosa cadena de solidaridad. Se trata del alquiler de túnicas para Primera Comunión que realiza Cáritas Cristo Rey , una iniciativa que no sólo acompaña a vecinos con dificultades económicas, sino que también permite generar recursos para asistir a quienes más lo necesitan.

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Ivana Díaz, directora de Cáritas Parroquial Cristo Rey, explicó que el proyecto surgió hace un par de años cuando desde la institución comenzaron a observar las dificultades económicas que atravesaban numerosas familias para adquirir las túnicas que sus hijos necesitaban para recibir la Primera Comunión, especialmente durante las celebraciones de la novena patronal.

Frente a esta realidad, Cáritas decidió poner en marcha una iniciativa que permitiera acompañarlas. Con recursos provenientes de su Feria Solidaria, comenzaron a adquirir rollos de tela acrocel blanco para que, a través del Taller Solidario de Costura, se confeccionaran túnicas de diferentes talles y medidas.

Este mismo taller también lleva adelante la confección de frazadas destinadas a familias vulnerables durante la temporada invernal.

Actualmente, Cáritas Cristo Rey cuenta con aproximadamente 25 túnicas, que se ofrecen mediante un sistema de alquiler solidario por un valor de $10.000.

Díaz detalló que las familias se acercan días antes de la celebración junto a los niños y niñas para probar las túnicas y reservar el talle correspondiente. Posteriormente, las retiran para la ceremonia y las devuelven durante la semana siguiente, permitiendo que otras familias también puedan utilizarlas.

Solidaridad que se multiplica en Cáritas Cristo Rey

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que los fondos recaudados regresan a la comunidad. Según explicó la directora parroquial, los recursos obtenidos permiten comprar alimentos no perecederos, leche, pañales, medicamentos y leches maternizadas, además de mercadería para preparar módulos alimentarios destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, una misma túnica no sólo acompaña a distintos niños en un momento especial de su vida de fe, sino que también se transforma en una ayuda concreta para otros hogares.

El desafío de seguir creciendo

Díaz señaló que, si bien el proyecto lleva un par de años de funcionamiento, la cantidad de túnicas disponibles todavía resulta insuficiente frente a la demanda. Por ello, uno de los objetivos para el próximo año es adquirir más tela y ampliar la confección de túnicas, incorporando nuevos talles para llegar a un mayor número de familias.

Desde Cáritas Cristo Rey invitan a la comunidad a sumarse a esta iniciativa mediante donaciones de telas o aportes que permitan continuar fortaleciendo el proyecto. Quienes deseen colaborar pueden llamar al siguiente contacto : 2645689769.

Una iniciativa que demuestra que, detrás de cada túnica, hay mucho más que una prenda: hay manos que trabajan, familias que encuentran una respuesta y una comunidad que hace de la solidaridad una forma concreta de compartir el amor de Dios.