Valle Fértil refuerza la lucha contra el dengue: los cementerios en el centro del monitoreo

En el marco de un plan integral de salud pública y saneamiento ambiental, el municipio de Valle Fértil inició y mantiene vigentes intensos operativos de monitoreo, vigilancia y prevención para frenar la proliferación del mosquito Aedes aegypti , vector transmisor del dengue.

Un algarrobo para honrar la memoria y la identidad de los pueblos originarios en el corazón de Valle Fértil

Las acciones, que comenzaron formalmente en el mes de septiembre y que se intensifican a medida que se acerca la temporada estival y la posible mayor presencia de mosquitos por El Niño , están siendo ejecutadas por el equipo del Área Control de Vectores, perteneciente a la Dirección de Ambiente y Producción del municipio.

Aunque el despliegue abarca diversos frentes del departamento, el foco principal de los operativos se ha puesto sobre los cementerios municipales , considerados puntos de alto riesgo para la reproducción del vector debido a la presencia constante de recipientes con agua estancada.

Los cementerios suelen convertirse en focos críticos para la puesta de huevos del Aedes aegypti si no se realiza un mantenimiento adecuado. Por este motivo, el personal técnico del Área Control de Vectores lleva a cabo inspecciones minuciosas en los cementerios de Villa San Agustín, Usno y Astica .

El objetivo primario de estos controles es identificar y neutralizar posibles criaderos, prestando especial atención a:

Floreros y recipientes con restos de agua: objetos donde el mosquito encuentra las condiciones ideales para depositar sus huevos.

objetos donde el mosquito encuentra las condiciones ideales para depositar sus huevos. Depósitos y rincones propensos a la acumulación de líquido: sectores en los que el agua de lluvia o de riego queda estancada de manera desapercibida.

El equipo municipal inspecciona panteón por panteón y tumba por tumba, haciendo hincapié en la necesidad de sustituir el agua de los floreros por arena húmeda o tierra, una medida clave para evitar que el vector complete su ciclo biológico.

Monitoreo de cauces en Valle Fértil

Además del trabajo puntual en los cementerios, las brigadas municipales extienden su accionar a la infraestructura de drenaje del departamento. Se llevan a cabo monitoreos constantes en sifones y acequias para evaluar el estado en el que se encuentra cada tramo urbano y rural.

Una vez inspeccionados los cursos de agua, el personal aplica larvicidas específicos y cloro, una técnica destinada a eliminar de raíz las larvas del mosquito antes de que alcancen la etapa adulta.

Durante estas tareas de inspección, las autoridades municipales han detectado con preocupación una serie de anomalías que atentan contra la salud de la población. En diversos puntos se constató la presencia de:

Gran cantidad de residuos sólidos acumulados .

. Aguas servidas en la vía pública.

en la vía pública. Descargas directas de lavarropas y otros líquidos domiciliarios.

Estos vertidos informales no sólo generan olores desagradables en el ambiente, sino que crean un entorno sumamente favorable para la multiplicación masiva de las larvas de mosquito, neutralizando parte del esfuerzo realizado por las brigadas de control.

Llamado a la responsabilidad comunitaria

Desde el municipio de Valle Fértil recalcaron que el esfuerzo del Estado municipal es insuficiente si no se acompaña con un compromiso real de los vecinos en sus propios hogares. En este sentido, las autoridades fueron enfáticas al recordar un principio clave de la infectología: la fumigación no es la solución definitiva, ya que sólo elimina al mosquito adulto momentáneamente, mientras que la única estrategia eficaz a largo plazo es eliminar los criaderos.

"Es fundamental reforzar el accionar desde casa con las medidas recomendadas. Sin criaderos no hay mosquitos, y sin mosquitos no hay dengue", señalaron desde el área de Ambiente.

Guía práctica para prevenir el dengue

Para evitar que el Aedes aegypti se reproduzca en las viviendas particulares, comercios y terrenos del departamento, se solicita a la comunidad aplicar diariamente el siguiente esquema de saneamiento:

Limpieza general: Mantener casas, patios, jardines, lotes y terrenos baldíos limpios y completamente libres de potenciales criaderos.

Mantener casas, patios, jardines, lotes y terrenos baldíos limpios y completamente libres de potenciales criaderos. Floreros y macetas: Sustituir el agua por tierra o arena húmeda, tanto en el hogar como en los lugares de trabajo y cementerios.

Sustituir el agua por tierra o arena húmeda, tanto en el hogar como en los lugares de trabajo y cementerios. Neumáticos: Evitar la acumulación de agua en cubiertas en desuso, procurándoles un resguardo bajo techo o procediendo a su desecho.

Evitar la acumulación de agua en cubiertas en desuso, procurándoles un resguardo bajo techo o procediendo a su desecho. Recipientes en uso: Impedir que junten agua de lluvia o riego y proceder a su vaciado periódico.

Impedir que junten agua de lluvia o riego y proceder a su vaciado periódico. Recipientes en desuso: Mantenerlos siempre boca abajo o desechar definitivamente todos aquellos objetos inservibles.

Mantenerlos siempre boca abajo o desechar definitivamente todos aquellos objetos inservibles. Tanques y cisternas: Taparlos de manera hermética para impedir el ingreso y la oviposición del mosquito.

Taparlos de manera hermética para impedir el ingreso y la oviposición del mosquito. Huecos en estructuras: Rellenar los huecos presentes en árboles con arena y sellar las grietas o cavidades en paredes con cemento.

Rellenar los huecos presentes en árboles con arena y sellar las grietas o cavidades en paredes con cemento. Charcos y bloques: Eliminar el agua estancada en blocks de construcción, depresiones del terreno y charcos.

Eliminar el agua estancada en blocks de construcción, depresiones del terreno y charcos. Con estas acciones integrales entre el Municipio y los vecinos, Valle Fértil busca anticiparse a los meses de mayor calor y mantener al departamento protegido frente a la amenaza del dengue.

Con estas acciones integrales entre el Municipio y los vecinos, Valle Fértil busca anticiparse a los meses de mayor calor y mantener al departamento protegido frente a la amenaza del dengue.