Encuentro con raíces vallistas: la gran "juntada" familiar de la dinastía Escudero

Este sábado 24 de octubre, un encuentro particular ocurrirá en San Juan : la prolífica descendencia de las hermanas Felisa y Luisa Escudero, figuras reconocidas de Valle Fértil, se reunirán en la primera gran fiesta familiar . Organizada por nietos y bisnietos, la cita promete juntar a más de 150 parientes de diversas generaciones y rincones del país .

El apellido Escudero guarda en San Juan un peso entrañable ligado a las raíces, la artesanía y la memoria de las sierras . Luisa Escudero , cuyo legado permanece grabado en el nombre del Mercado Artesanal Tradicional de la provincia, y su hermana mayor Felisa representaron durante décadas la matriz de una estirpe numerosa y trabajadora nacida en Valle Fértil . Felisa falleció en 1989 y Luisa en 1997, dejando tras de sí familias populosas . Con el paso de las décadas, las ramas familiares se multiplicaron, diversificaron sus apellidos y se extendieron por distintos puntos geográficos, perdiendo en muchos casos el contacto cotidiano, pero conservando intacto el sentido de pertenencia.

Frente a esa dispersión natural, surgió la inquietud de los más jóvenes por reconstruir esa red . La iniciativa cobró fuerza entre un grupo de nietos y bisnietos integrados por Fernando Páez Moreno, Matías Moreno Aballay, Ernesto Fernández y Camila Moreno , quienes decidieron canalizar el anhelo compartido de volver a verse.

" Nosotros siempre hemos querido juntarnos . La familia siempre decía: 'Nos juntemos, nos juntemos', y bueno, se hizo. Uno de mis primos dice que vamos a marcar un hito en la historia de todos. Es algo nunca antes visto '", contó a DIARIO DE CUYO Fernando, bisnieto de Felisa y uno de los principales impulsores de la jornada, a la que bautizaron " La fiesta de los primos "; quien explicó que si bien "las abuelas" tuvieron más hermanos, fueron sus descendientes quienes más relación tuvieron.

Organizadores del encuentro familiar. De izq. a der: Matías Moreno Aballay (bisnieto de Felisa), Ernesto Fernández (nieto de Luisa) y Fernando Páez Moreno (bisnieto de Felisa). Ausente en la foto, Camila Moreno (nieta de Felisa).

La logística de la reunión, a la canasta, cobró forma gracias a la colaboración y al espíritu típico de la familia. "Un tío dijo que conseguía el salón, otro puso la música y las luces, y yo me encargué de buscar a los parientes y así", explicó Páez Moreno sobre la trastienda organizativa.

La búsqueda de las distintas ramas no fue una tarea menor. Las familias de Felisa y Luisa son numerosas, varios habitan en distintos departamentos y provincias. Y, por ejemplo, en el caso de Felisa, tras volver a formar pareja, la descendencia sumó nuevos apellidos. Esa diversidad hizo que el rastreo tuviera tintes de indagación genealogista. "Yo conozco a mis tíos y a la mitad de mis primos. Hay varios que no se conocen personalmente", admitió Fernando.

En paralelo, la organización cuidó cada detalle para que la jornada tenga identidad propia. Los souvenirs del evento fueron encargados al Centro de Día Pertenecer. Además, preparan juegos y detalles distintivos para identificar a cada una de las ramas.

Nostalgias de Valle Fértil

El sello festivo de la convocatoria -que ya empezó a disparar anécdotas varias- rescata recuerdos muy profundos de la infancia vallista. En las memorias de los organizadores perdura la imagen de las celebraciones de los ‘90.

"Me acuerdo que, siendo un niño, nos íbamos en colectivo de línea, de aquellos trompuditos. Los alquilaban e íbamos todas las familias hasta Astica, al cumpleaños de la abuela. Me acuerdo que a las doce de la noche se cortaba la luz y ponían las luces de los autos. Contrataban bandas, que tocaban a ritmo de acordeón, y así estábamos todo un fin de semana”, rememoró Fernando. “Entonces yo mamé eso con mi primo, eso de juntar a toda la familia", agregó.

Esa mística se actualizará este fin de semana. La expectativa de asistencia supera el centenar y medio de personas, entre las que figuran parientes que viajan desde lejos especialmente para la ocasión, como uno de los tres hijos vivos de Felisa, quien se trasladó desde Bahía Blanca. Justamente él, “el Rubio” Elizondo, de 80 años, será uno de los más longevos de la fiesta, junto con Eduviges Chávez, hija de Luisa, de 97 años recién cumplidos. Y en el otro extremo, los más pequeños de la reunión: Felipe Escudero, de 8 meses, y Brunella Peralta, con apenas 2 semanas de vida.

Aunque la lista supera ampliamente el centenar de personas, los organizadores mantienen la puerta abierta para aquellos parientes con los que aún no han podido tomar contacto directo. Para eso, dejaron dos numeros telefónicos - 2645472840 y 2646233912-, por si aparecen y quieren comunicarse.

"Quizás algunos otros a los que no hemos podido llegar se enteren por el diario, porque hay algunos que no conocemos. Los descendientes de la abuela Luisa y de la abuela Felisa, están todos invitados, ", concluyó expectante Páez Moreno.