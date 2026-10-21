Salud: el quirófano móvil canino y felino ofrecerá atención gratuita en el Parque de Mayo

El servicio, dependiente del Ministerio de Salud, brindará esterilizaciones y vacunaciones sin costo para perros y gatos. La atención será en tres jornadas.

El quirófano movil de mascotas del Ministerio de Salud llega al Parque de Mayo.

En el marco de la Tenencia Responsable de Mascotas y el bienestar de la comunidad, el Ministerio de Salud confirmó el desembarco del Quirófano Móvil Canino y Felino en el Parque de Mayo. La iniciativa busca acercar a los vecinos una herramienta fundamental para el control poblacional de animales de compañía mediante cirugías de esterilización y vacunación completamente gratuitas.

El operativo sanitario se llevará a cabo durante tres jornadas, desarrollándose desde el 21 hasta el 23 de octubre en el tradicional paseo capitalino, en el sector del Monumento al Deporte. Durante estas fechas, los equipos veterinarios y técnicos atenderán al público en un horario matutino fijado de 8 a 12.

Salud animal y comunitaria: cómo pedir los turnos Tanto la atención médica veterinaria como la asignación de turnos no representan costo alguno para los propietarios de las mascotas. Para garantizar una organización fluida y evitar aglomeraciones que puedan estresar a los animales, la modalidad de otorgamiento de turnos se realiza de manera 100% digital.

Los interesados podrán tramitar la cita de dos maneras sencillas:

A través del enlace web oficial: disponible en los canales digitales institucionales.

disponible en los canales digitales institucionales. Escaneo de Código QR: escaneando el código QR publicado en las redes sociales oficiales del Ministerio de Salud. Se recuerda a la comunidad que no se realizarán castraciones sin turno previo asignado por las vías digitales oficiales.