Salud: el quirófano móvil canino y felino ofrecerá atención gratuita en el Parque de Mayo

En el marco de la Tenencia Responsable de Mascotas y el bienestar de la comunidad, el Ministerio de Salud confirmó el desembarco del Quirófano Móvil Canino y Felino en el Parque de Mayo. La iniciativa busca acercar a los vecinos una herramienta fundamental para el control poblacional de animales de compañía mediante cirugías de esterilización y vacunación completamente gratuitas.
El operativo sanitario se llevará a cabo durante tres jornadas, desarrollándose desde el 21 hasta el 23 de octubre en el tradicional paseo capitalino, en el sector del Monumento al Deporte. Durante estas fechas, los equipos veterinarios y técnicos atenderán al público en un horario matutino fijado de 8 a 12.
Salud animal y comunitaria: cómo pedir los turnos
Tanto la atención médica veterinaria como la asignación de turnos no representan costo alguno para los propietarios de las mascotas. Para garantizar una organización fluida y evitar aglomeraciones que puedan estresar a los animales, la modalidad de otorgamiento de turnos se realiza de manera 100% digital.
Los interesados podrán tramitar la cita de dos maneras sencillas:
Se recuerda a la comunidad que no se realizarán castraciones sin turno previo asignado por las vías digitales oficiales.
Requisitos para la castración de mascotas
Para garantizar la seguridad de las intervenciones quirúrgicas y la pronta recuperación de perros y gatos, los profesionales del Ministerio de Salud establecieron un protocolo riguroso que los tutores deben cumplir estrictamente al momento de asistir:
- Rango de edad: se atenderán únicamente animales de entre 6 meses y 10 años de edad.
- Estado clínico: las mascotas deben presentar un estado de salud óptimo, sin signos ni síntomas de enfermedades visibles.
- Condiciones en hembras: no deben estar en período de celo ni en estado de gestación. En caso de haber tenido una camada reciente, deben haber transcurrido al menos 45 días postparto.
- Ayuno previo: es indispensable un ayuno total de 8 horas (tanto de alimentos sólidos como de agua) antes del horario asignado para la intervención.
- Medios de traslado y posoperatorio:
- Perros: deben concurrir obligatoriamente con collar y correa.
- Gatos: deben ser transportados en transportín, caja rígida o mochila con ventilación adecuada para evitar escapes o accidentes.
- Abrigo posoperatorio: se solicita llevar una manta o abrigo por cada animal para resguardar su temperatura corporal tras la anestesia.