Moverse sin culpa: entrenar también es una forma de cuidar a la familia

Ser mamá suele significar estar pendiente de todo y de todos. Organizar las rutinas, acompañar las tareas escolares, resolver las necesidades cotidianas y encontrar respuestas incluso cuando el día parece no tener suficientes horas. En medio de esa dinámica, el tiempo personal muchas veces queda relegado al final de la lista. Y cuando aparece la posibilidad de hacer algo para una misma, como salir a caminar, ir al gimnasio o tomar una clase de entrenamiento, puede surgir una sensación conocida: la culpa.

Sin embargo, dedicar tiempo al ejercicio no es quitarle tiempo a la familia, sino dedicarle tiempo a la propia salud. Una idea que cobra especial relevancia en el Día de la Madre, una fecha que invita a celebrar el amor y la entrega, pero también a recordar que quienes cuidan necesitan ser cuidadas.

Durante mucho tiempo, la maternidad estuvo asociada a la disponibilidad permanente. Bajo esa mirada, priorizar una necesidad propia puede interpretarse como un acto de egoísmo. Pero cuidar de los demás no debería implicar renunciar al bienestar personal. Las madres también necesitan espacios para descansar, disfrutar, moverse y reconectar con su cuerpo.

La actividad física ofrece beneficios que van mucho más allá de los cambios físicos. Moverse con regularidad contribuye a la salud cardiovascular, fortalece los músculos y los huesos, mejora la calidad del sueño y puede favorecer el estado de ánimo, además de ayudar a reducir el estrés. En la vida cotidiana, esos beneficios también pueden traducirse en una mayor sensación de vitalidad y en una mejor manera de afrontar las exigencias diarias. El entrenamiento puede convertirse en un momento para despejar la mente, recuperar energía y hacer una pausa en medio de las responsabilidades. No se trata de sumar otra obligación a una agenda cargada ni de perseguir un ideal de cuerpo. Se trata de encontrar una actividad que resulte placentera, que se adapte a las posibilidades de cada mujer y que pueda sostenerse en el tiempo.

Caminar unas cuadras, bailar, andar en bicicleta, practicar yoga o realizar una rutina de fuerza son algunas de las alternativas posibles. No existe una única forma de entrenar ni una duración perfecta para todas. Cada etapa de la maternidad, cada cuerpo y cada realidad familiar plantean necesidades diferentes.

Romper con la culpa de elegir un momento propio

Uno de los principales obstáculos para muchas madres no es necesariamente la falta de ganas de entrenar, sino la dificultad de sentirse autorizadas a hacerlo. La preocupación por quién cuidará a los chicos, la sensación de estar ausentes o la idea de que siempre hay algo más importante por resolver pueden convertir una actividad saludable en una fuente de conflicto interno.

Frente a esto, es importante cambiar la perspectiva: el tiempo personal no es un premio que se obtiene después de cumplir con todas las obligaciones. Porque, en una rutina que nunca deja de presentar nuevas demandas, ese momento puede no llegar nunca.

Reconocer las propias necesidades y establecer espacios para atenderlas también forma parte del autocuidado. Y ese cambio no tiene por qué hacerse de manera individual: la organización familiar, la distribución de las tareas domésticas y el acompañamiento de la pareja o del entorno pueden ser claves para que las madres dispongan de tiempo propio sin sobrecargarse ni tener que justificarlo.

La maternidad no debería medirse por la cantidad de renuncias que una mujer está dispuesta a hacer. Tener un espacio para entrenar, encontrarse con amigas, descansar o realizar una actividad que disfrute no disminuye el amor por los hijos. Por el contrario, ayuda a construir una relación más saludable con una misma y con los demás.

No hace falta tener horas libres para empezar

La falta de tiempo es una realidad para muchas familias, por eso la propuesta no es sumar exigencias, sino buscar alternativas posibles. Organizar caminatas breves, aprovechar momentos disponibles, elegir una actividad cercana al hogar o coordinar horarios con otras personas pueden ser estrategias para incorporar el movimiento a la semana.

También es importante dejar de lado la idea de que, si no se puede cumplir con una rutina completa, no vale la pena intentarlo. Cada oportunidad de moverse cuenta, y la regularidad suele ser más importante que la perfección.

En etapas como el embarazo y el posparto, la actividad física debe adaptarse a cada situación y a las indicaciones de los profesionales de salud cuando corresponda. El objetivo no es rendir más ni recuperar rápidamente una forma física determinada, sino acompañar al cuerpo con respeto y de acuerdo con sus necesidades.

En el Día de la Madre, el regalo también puede ser tiempo

Este Día puede ser una oportunidad para ampliar la conversación sobre el cuidado. Además de flores, regalos y reuniones familiares, vale la pena preguntarse qué necesitan las mujeres que todos los días sostienen tantas responsabilidades.

Tal vez la respuesta sea una hora libre para entrenar, una caminata sin apuro, la posibilidad de retomar una actividad postergada o, simplemente, el apoyo necesario para dejar de sentir culpa cuando deciden hacer algo por ellas mismas.

Porque una madre no deja de ser presente por dedicar un momento a su salud. No ama menos por reservarse un espacio propio ni abandona sus responsabilidades por reconocer que también tiene necesidades.

Moverse sin culpa es entender que el bienestar de una madre también importa. Que cuidar de sí misma no compite con el cuidado de su familia y que el tiempo dedicado a la salud no es tiempo perdido, sino una inversión en calidad de vida.

En definitiva, celebrar a las madres también significa acompañarlas para que puedan cuidarse. Porque detrás de cada mujer que cuida hay una persona que merece sentirse bien, disfrutar de su cuerpo y encontrar tiempo para sí misma. Y ese derecho no debería necesitar una fecha especial para ser reconocido.