    • 11 de octubre de 2026 - 06:00

    Día de la Madre: objetos de decoración modernos para regalar y renovar los espacios

    De piezas funcionales a detalles especiales que transforman un ambiente, "Amada Market" te da múltiples opciones y asesoramiento personalizado para decorar tus espacios. Por eso la decoración se convierte en una alternativa original para celebrar a mamá. Ideas modernas para elegir un regalo con estilo y personalidad.

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    Por María Inés Montes

    El Día de la Madre es una oportunidad para buscar un regalo que vaya más allá de lo tradicional. Para quienes disfrutan de los espacios cuidados, los detalles de diseño y las tendencias deco, los objetos de decoración pueden convertirse en una opción original, útil y con un fuerte componente emocional y ese es el sello de Amada Market.

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    La clave está en elegir piezas que combinen estética y funcionalidad y que, al mismo tiempo, puedan integrarse fácilmente a distintos estilos de hogar. Desde objetos escultóricos hasta textiles, luminarias y accesorios para la mesa, existen alternativas para todos los gustos y presupuestos.

    Objetos escultóricos: pequeños protagonistas

    Los objetos decorativos con formas orgánicas, líneas curvas o diseños geométricos son una de las opciones más actuales. Una escultura pequeña, un florero de formas irregulares o una pieza de cerámica artesanal pueden convertirse en el punto de atención de una biblioteca, una mesa ratona o una consola.

    Los tonos neutros —como beige, arena, blanco y terracota— permiten combinar estos objetos con diferentes ambientes, mientras que las piezas en colores intensos pueden aportar un toque más audaz.

    Velas y portavelas: un regalo que crea atmósfera

    Las velas dejaron de ser solamente un elemento aromático para convertirse en verdaderos objetos de diseño. Presentaciones minimalistas, recipientes de cerámica, vidrio o materiales naturales y formatos escultóricos permiten elegir una alternativa que también funcione como pieza decorativa.

    Los portavelas y candelabros contemporáneos completan la propuesta y pueden incorporarse a mesas de comedor, mesas de luz o rincones especiales del hogar.

    Floreros y jarrones con diseño

    Un florero puede ser un regalo clásico, pero los nuevos diseños lo convierten en una pieza protagonista. Modelos de vidrio coloreado, cerámica, metal o materiales con textura permiten sumar personalidad incluso cuando no tienen flores.

    Una alternativa especialmente versátil son los jarrones de formas simples y colores neutros, capaces de adaptarse tanto a una decoración minimalista como a espacios más eclécticos.

    Textiles para sumar calidez

    Almohadones, mantas y manteles también pueden ser una buena elección para el Día de la Madre. Las texturas adquieren protagonismo y permiten transformar un ambiente sin necesidad de grandes cambios.

    Para un regalo contemporáneo, los tonos tierra, verdes suaves, azules profundos y crudos son opciones que dialogan con diferentes estilos de decoración. También se pueden buscar estampas geométricas o diseños artesanales para darle un carácter más personal.

    Objetos para la mesa

    Para las madres que disfrutan de recibir invitados o preparar una mesa especial, los accesorios de mesa son una alternativa práctica y estética. Bandejas, bowls, fuentes, vasos, tazas y piezas de cerámica pueden convertirse en regalos que se utilizan cotidianamente.

    La tendencia apunta a combinar materiales y texturas: madera, cerámica, vidrio y fibras naturales pueden convivir en una misma mesa y generar composiciones relajadas y modernas.

    Lámparas y pequeños objetos de iluminación

    La iluminación tiene un papel fundamental en la decoración y una lámpara pequeña puede modificar por completo la atmósfera de un ambiente. Las versiones portátiles, de mesa o con diseños escultóricos son especialmente interesantes para regalar.

    Además de cumplir una función práctica, una luminaria de diseño puede convertirse en un objeto decorativo por sí misma y aportar personalidad a un dormitorio, living o escritorio.

    Cómo elegir el regalo perfecto

    Más allá de las tendencias, la mejor elección es aquella que refleja los gustos y la personalidad de quien recibe el regalo. Antes de comprar, conviene observar los colores predominantes en su casa, los materiales que suele elegir y el estilo general de sus ambientes.

    También es importante pensar en la utilidad. Un objeto puede ser atractivo, pero si además cumple una función cotidiana tendrá mayores posibilidades de convertirse en una pieza querida y duradera.

    Para el Día de la Madre, la decoración ofrece así una manera diferente de celebrar: regalar un objeto que embellezca un espacio, acompañe momentos cotidianos y permanezca en el hogar como recuerdo de una fecha especial.

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