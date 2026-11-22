Con más de 35 años de trayectoria en el mundo del diseño, la creadora sanjuanina construyó una identidad propia a través de vestidos cargados de brillo, bordados y detalles artesanales. Hoy, junto a su hija Camila Ludmila Mesa, impulsa Wear Ludmila by Emilia Fernández, un proyecto que fusiona dos miradas de la moda y sueña con llegar a mujeres de todo el país.

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La pasión por la moda puede nacer de los sueños más pequeños. En el caso de Emilia Fernández, comenzó con una máquina de coser que pidió a los Reyes Magos cuando era niña. Aquella primera herramienta se convirtió en el punto de partida de una historia que lleva más de 35 años de creatividad, dedicación y crecimiento en el universo del diseño de vestuario.

Con una impronta audaz y una marcada identidad estética, la diseñadora sanjuanina logró conquistar al público local y trascender las fronteras de la provincia, vistiendo a mujeres de distintas edades y a artistas de reconocimiento nacional. Su sello se distingue por los brillos, las piedras, los cristales, el strass y los bordados a mano, elementos que transforman cada vestido en una creación especial.

Actualmente, comparte este camino con su hija, Camila Ludmila Mesa, con quien lleva adelante Wear Ludmila by Emilia Fernández, un espacio que combina la elegancia clásica y atemporal con el glamour de los diseños de autor. En esta entrevista, Emilia repasa sus comienzos, los desafíos de la industria, las satisfacciones de su profesión y el sueño de llevar su marca a todo el país.

¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo del diseño de vestuario?

Me dedico a hacer vestidos desde hace más de 35 años. Comencé muy pequeñita. Les pedí a los Reyes Magos que me regalaran una máquina de coser y me trajeron una industrial. Ahí comenzó esta odisea y despertó mi creatividad.

Recuerdo que no tenía telas para hacer vestidos, así que agarraba las sábanas de la cama y las cortinas para cortar y crear modelos para mí. Me vestía con mis propios diseños. Así empezó todo y, con el paso de los años, esa pasión me impulsó a seguir adelante.

A los 17 años abrimos un local con mi hermana, donde vendíamos todo lo que diseñaba, junto con creaciones de otros diseñadores. Principalmente les vendía a mis amigas. Fui creciendo gracias a las recomendaciones y eso me permitió vivir muchísimas alegrías, recibir reconocimiento y adquirir una gran experiencia.

Una identidad que se destaca por el brillo y los detalles

¿Cómo ha respondido el público sanjuanino a tu propuesta?

En mis comienzos tenía una propuesta más audaz para la época, que con el tiempo fue tomando fuerza hasta llegar a lo que vemos hoy, donde brillar cuando sos anfitriona es una tendencia global.

Por eso utilizo mucho brillo, piedras, cristales, strass, bordados a mano y guipiure. Me alegra haber logrado un reconocimiento que, gracias al apoyo de la gente, también me permitió vestir a artistas de renombre nacional.

La respuesta del público a esta industria sanjuanina, con mano de autor, ha sido muy positiva. Es gratificante sentir que existe un reconocimiento no solamente por los años de experiencia, sino también por el diseño y por todo lo que se produce en San Juan.

Diseñar para hacer realidad los sueños

¿Qué es lo que más disfrutas de tu profesión? ¿Cuál es la mayor satisfacción?

Mi propósito es embellecer a la mujer y hacer realidad sus sueños. Por ejemplo, que una nena que cumple 15 años se sienta una verdadera princesa, tal como la ven su papá y su mamá.

Ese es mi aporte a la sociedad: lograr que esas chicas se sientan preciosas y que, en una noche tan especial, brillen junto a sus amigos y familiares. Es regalar un poco de alegría, especialmente a tanta juventud que llega a los cumpleaños.

Es hermoso ver a las familias, a los padres y a los abuelos felices al contemplar cómo crece su princesa. Esas emociones son una de las recompensas más lindas de mi trabajo.

Una sociedad entre madre e hija: dos miradas, una misma pasión

¿Qué propuesta ofrecen actualmente en el local?

Desde hace un poco más de un año abrimos este espacio junto a mi hija, Camila Ludmila Mesa. Se llama Wear Ludmila by Emilia Fernández y tiene una impronta y una meta muy claras: embellecer a mujeres de todas las edades.

Camila aporta su buen gusto, sus conocimientos y su mirada para elegir prendas y modelos atemporales, clásicos y de colores neutros. Por mi parte, me dedico al diseño y a la confección de vestidos para novias, egresadas, quinceañeras, invitadas y todas aquellas mujeres que desean verse hermosas.

Nuestro propósito en Wear Ludmila es que cada mujer se sienta bella al usar un Emilia Fernández. Es una propuesta que reúne dos generaciones y dos formas de interpretar la moda, pero que comparten una misma pasión.

El desafío de la moda de autor y el sueño de llegar a todo el país

¿Cuáles son tus próximos objetivos y qué sueño te gustaría concretar?

Estamos atravesando una etapa de mucha competitividad con los vestidos importados. Sin embargo, considero que no hay nada mejor que hacerse un vestido de autor, porque hay una persona que te conoce, sabe tus medidas y crea especialmente para vos.

Eso es Wear Ludmila by Emilia Fernández: la fusión de dos miradas. Una clásica, urbana y atemporal; y otra más glamorosa, con mucho brillo, piedras y bordados hechos a mano. Todo lo que representa el diseño de autor.

Mi gran meta es llevar la marca a la web para que mujeres de toda Argentina puedan lucir un Emilia Fernández a precios módicos. Esa es la idea y el objetivo en el que estamos trabajando junto a Camila.

Con la mirada puesta en el futuro, Emilia Fernández continúa apostando al diseño local, al trabajo artesanal y a la posibilidad de que cada mujer encuentre en un vestido mucho más que una prenda: una forma de expresar su personalidad y sentirse única. Porque, después de más de tres décadas dedicadas a crear, su mayor inspiración sigue siendo la misma: hacer que los sueños de otras mujeres se conviertan en realidad.

El Dato:

Dirección: Juana Manso 2349 (o) – Barrio Del Bono

Contacto: 264 - 5538948