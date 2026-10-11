Día de la Madre: los esenciales que reinventan el guardarropa esta temporada con la nueva colección primavera/verano 27

El Día de la Madre es una oportunidad para celebrar a esas mujeres que hacen de lo cotidiano algo especial. Y, en materia de moda, también puede ser el momento ideal para descubrir prendas que acompañen su estilo y se conviertan en verdaderos aliados del guardarropa.

Regalos que miman: gift cards y tratamientos ideales para la hermosa de la casa, ella merece este regalo.

Octubre: explosión de las rosas. Con la llegada del Día de la Madre, las rosas se convierten en una de las opciones más elegidas.

Para esta temporada, Portsaid presenta su nueva colección SS27 bajo el concepto “La dolce vita: recupera el placer de lo simple” , una propuesta que toma como punto de partida los esenciales de siempre para llevarlos hacia una mirada más contemporánea.

La colección recupera el espíritu italiano y propone una nueva interpretación de la elegancia cotidiana. Lejos de una estética exclusivamente minimalista, esta temporada las texturas, los volúmenes y el movimiento adquieren protagonismo. Crochet, bordados y tejidos fluidos se combinan con una paleta en la que el color vuelve a ocupar un lugar central.

Los clásicos que nunca faltan en un guardarropa se transforman a través de nuevas siluetas y detalles que permiten construir looks versátiles y con identidad propia. La propuesta combina sofisticación y comodidad, dos características cada vez más presentes en la manera en que las mujeres eligen vestirse.

Así, las prendas pueden adaptarse a diferentes momentos del día y convertirse en piezas que acompañan tanto una ocasión especial como la rutina cotidiana. Una filosofía especialmente ligada a la idea de regalar moda: elegir algo que no solo sea tendencia, sino que tenga verdadero lugar en el guardarropa.

Entre texturas, volúmenes y detalles que elevan cada conjunto, Portsaid recorre las tendencias de la temporada sin perder su sello: una estética femenina, urbana y versátil, pensada para mujeres que buscan expresarse a través de lo que llevan puesto.

Una colección inspirada en el placer de lo simple

“La dolce vita” propone recuperar el disfrute de las pequeñas cosas y llevar esa filosofía también a la manera de vestir. La colección SS27 apuesta por una moda menos rígida y más personal, donde los básicos dejan de ser piezas secundarias para convertirse en protagonistas.

Para el Día de la Madre, esta mirada se traduce en una selección de prendas capaces de acompañar diferentes estilos y personalidades. Desde texturas trabajadas hasta tejidos livianos y siluetas que privilegian el movimiento, la propuesta encuentra el equilibrio entre lo clásico y lo actual.

Porque regalar moda también puede ser una manera de celebrar quién es cada mujer: su estilo, su personalidad y esa forma única de hacer propio cada esencial.