Regalos que miman: gift cards y tratamientos ideales para la hermosa de la casa, ella merece este regalo.

Desde las clásicas gift cards, que permiten elegir tratamientos y experiencias, hasta los combos de cremas pensados para cuidar la piel en casa, las opciones se multiplican y se adaptan a distintos estilos y necesidades. Regalos que no solo hablan de belleza, sino también de tiempo para una misma, de mimo y de bienestar.

Día de la Madre: los esenciales que reinventan el guardarropa esta temporada con la nueva colección primavera/verano 27

Día de la Madre: objetos de decoración modernos para regalar y renovar los espacios

Edición Mamá

Gift Card: Alquimia + Dermapen (Estimulador de colágeno) $ 120000

Gift Card: Plan Embody (8sesiones de tonificación muscular) $250000

Gift Card: Alquimia (Piel radiante) $50000

Gift Card: Alquimia + masaje Craneal (Relax total) $60000

Gift Card Radiofrecuencia Facial Exilis (Efecto glow/flash) $65000

Alquimia

Es un tratamiento facial no invasivo que combina microdermoabrasión con punta de diamante y dermoinfusión activa para limpiar, hidratar y nutrir la piel en un solo paso

¿En qué consiste?

Exfoliación: Usa puntas de diamante de nueva generación para eliminar células muertas e impurezas superficiales.

Usa puntas de diamante de nueva generación para eliminar células muertas e impurezas superficiales. Dermoinfusión: Aplica de forma simultánea y controlada sueros, geles o emulsiones con nutrientes activos (como vitamina C o ácido hialurónico).

Aplica de forma simultánea y controlada sueros, geles o emulsiones con nutrientes activos (como vitamina C o ácido hialurónico). Personalización: Los activos se adaptan a las necesidades específicas de cada tipo de piel.

Beneficios principales

Mejora notablemente la luminosidad, textura y tono del rostro.

Proporciona una hidratación profunda y estimula la formación de colágeno.

Suaviza líneas de expresión finas y reduce el tamaño de los poros.

No requiere tiempo de recuperación y ofrece resultados inmediatos

Drenaje facial

El drenaje facial, o drenaje linfático facial, es una técnica de masaje manual muy suave que estimula el sistema linfático del rostro para mover fluidos retenidos y eliminar toxinas.

¿Cómo funciona?

Movimientos suaves: Utiliza presiones ligeras, lentas y rítmicas.

Utiliza presiones ligeras, lentas y rítmicas. Dirección natural: Sigue el recorrido de los canales linfáticos, generalmente dirigiendo el líquido hacia el cuello y las clavículas.

Sigue el recorrido de los canales linfáticos, generalmente dirigiendo el líquido hacia el cuello y las clavículas. No invasivo: Es una práctica indolora y relajante que no requiere tiempo de recuperación.

Principales beneficios

Reduce la hinchazón: Disminuye la retención de líquidos, ayudando a desinflamar el rostro y atenuar las bolsas u ojeras.

Disminuye la retención de líquidos, ayudando a desinflamar el rostro y atenuar las bolsas u ojeras. Mejora la circulación: Favorece la oxigenación de los tejidos y aporta luminosidad a la piel.

Favorece la oxigenación de los tejidos y aporta luminosidad a la piel. Efecto relajante: Alivia la tensión acumulada en los músculos de la cara y reduce el estrés.

El Dermapen facial

Es un tratamiento estético de microneedling que utiliza un dispositivo con microagujas para realizar micropunciones controladas en la piel, estimulando la producción natural de colágeno y elastina.

¿Para qué sirve?

Mejora la textura y firmeza de la piel del rostro.

Atenúa cicatrices de acné, líneas de expresión y arrugas finas.

Reduce la apariencia de poros dilatados y manchas.

Potencia la absorción profunda de principios activos personalizados (como ácido hialurónico o vitaminas)

Cómo es el procedimiento

Duración: Cada sesión dura aproximadamente entre 30 y 60 minutos.

Cada sesión dura aproximadamente entre 30 y 60 minutos. Sensación: Es un procedimiento mínimamente invasivo y prácticamente indoloro, ya que se pueden ajustar la profundidad de las agujas y la velocidad según la zona a tratar.

Es un procedimiento mínimamente invasivo y prácticamente indoloro, ya que se pueden ajustar la profundidad de las agujas y la velocidad según la zona a tratar. Resultados: Se recomienda un protocolo de varias sesiones (generalmente un mínimo de 4 a 6) separadas por algunas semanas para lograr cambios duraderos en la calidad de la piel.

El Dato:

Caem – Ciencia para mejorar la calidad de la piel

Dra. Lourdes Alcaide

Dermatología – Estética – Longevidad

Dirección: Urquiza 412 (s) – Oficina 9

IG: caem.sj

Contacto: 264 - 4390638