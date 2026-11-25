San Juan atravesará este miércoles 25 de noviembre una jornada de temperaturas agradables y inestabilidad creciente, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima será de 17°C y la máxima llegará a 30°C.

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10% y una temperatura de 24°C. El viento soplará del noreste a una velocidad de 13 a 22 km/h.

El panorama cambiará hacia la tarde, cuando se esperan tormentas con una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40%. El termómetro marcará 30°C y el viento rotará al este, con la misma intensidad de 13 a 22 km/h, aunque con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Durante la noche, el SMN anticipa tormentas fuertes, con probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40% y una temperatura de 23°C. El viento continuará del este a 13-22 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.