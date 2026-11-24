En una casa de La Rinconada, Pocito , funciona el Hogar de Tránsito Chiquita , un refugio nacido de la sensibilidad de Yoseli Sánchez, una joven sanjuanina que a sus 19 años dedica gran parte de su vida a curar, alimentar y buscarles familia a los animales que la calle abandonó. Hay, necesita de la solidaridad para sostener este refugio.

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Hoy, con 25 rescatados bajo su techo, el espacio quedó chico y la joven lanzó un pedido urgente a la solidaridad de los sanjuaninos para poder ampliar el lugar.

La historia de este refugio no empezó con grandes recursos, sino con una herida que marcó para siempre a Yoseli cuando apenas tenía 14 años. En aquel entonces, se cruzó con u na perra pitbull callejera que sufría un cuadro estremecedor: tenía un tumor mamario y le habían quemado sus partes íntimas con ácido. Lejos de mirar hacia otro lado, la adolescente decidió hacerse cargo. Con el apoyo económico de familiares y amigos, logró costear la cirugía para intentar salvarla. La bautizó Chiquita . Sin embargo, el daño que la perra había sufrido era demasiado profundo y, al mes de ser rescatada, falleció. Aquel dolor no paralizó a Yoseli; por el contrario, se convirtió en un propósito de vida. En honor a esa primera perra que le enseñó el verdadero significado del amor incondicional, decidió bautizar su hogar de tránsito con su nombre.

Cinco años después de aquella primera cruzada, el compromiso sigue intacto , aunque la demanda supera las posibilidades físicas del lugar. A pesar de que Yoseli trabaja incansablemente para dar en adopción responsable a cada perro y gato una vez que se recuperan, el flujo de animales en situación de vulnerabilidad no se detiene. Actualmente, el espacio alberga a 10 perros y 15 gatos , una población que requiere mejores condiciones de resguardo.

"Estamos trabajando para ampliar y modificar parte de nuestro hogar, con el objetivo de poder seguir rescatando y brindando una oportunidad a más animalitos que lo necesitan", explicó Yoseli al convocar a la comunidad. El refugio funciona estrictamente "a pulmón", sostenido por el esfuerzo diario de su fundadora y el aporte desinteresado de quienes siguen su labor.

Otro llamado a la solidaridad

Para concretar la obra que les permitirá a los 25 animales vivir con mayor comodidad y seguridad, el Hogar de Tránsito Chiquita necesita reunir materiales específicos de construcción:

100 pallets (fundamentales para levantar los cerramientos y divisiones).

(fundamentales para levantar los cerramientos y divisiones). Ripio y arena .

. Nylon (indispensable para aislar y proteger los espacios de las inclemencias del tiempo).

Además de los materiales para la ampliación edilicia, alimentar a 25 animales todos los días representa un desafío constante. Por ello, Yoseli también solicita la colaboración de los sanjuaninos con insumos para prepararles comida casera y nutritiva: menudos de pollo, verduras, arroz, fideos o polenta.

"Cada colaboración, por pequeña que sea, nos acerca un poquito más a este sueño. Detrás de cada rescate hay una vida que merece una oportunidad, y queremos seguir estando ahí para ellos", expresó la joven, agradeciendo de antemano a cada persona que acompaña su causa.

Cómo colaborar con el Hogar

Quienes puedan aportar pallets, materiales de construcción, alimentos o deseen acercar su ayuda de alguna manera, pueden comunicarse directamente con Yoseli al teléfono 264 411 5896.

Asimismo, para quienes prefieran realizar un aporte económico destinado a la compra de insumos, medicamentos o comida, se encuentra habilitada la cuenta a nombre de Yoseli Sánchez a través del alias: Hogar.Chiquita.