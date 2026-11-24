El encuentro será este miércoles a las 10 con representantes de la Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros Independientes.

De cara a la próxima temporada vitivinícola, los productores de la provincia mantendrán una reunión clave con las autoridades del Ejecutivo local. Este miércoles, a partir de las 10:00, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, junto a su equipo de trabajo, recibirá a los referentes de la Federación de Viñateros y de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan.

Según informaron ambas entidades mediante un comunicado oficial, el objetivo del cónclave es poner en consideración una agenda de temas urgentes para el sector, en un contexto donde los productores se encuentran sumamente expectantes respecto a cuánto valdrá el kilo de uva el año próximo.

Desde las organizaciones rurales señalaron que abordar estos ejes resulta fundamental para atender las necesidades actuales de los productores y trabajar en conjunto sobre alternativas que permitan afrontar la próxima cosecha en mejores condiciones.

Los seis puntos del temario vitivinícola La comitiva de viñateros presentará ante el ministro Fernández un petitorio centrado en cuestiones financieras, climáticas y de control nacional: