De cara a la próxima temporada vitivinícola, los productores de la provincia mantendrán una reunión clave con las autoridades del Ejecutivo local. Este miércoles, a partir de las 10:00, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, junto a su equipo de trabajo, recibirá a los referentes de la Federación de Viñateros y de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan.
Según informaron ambas entidades mediante un comunicado oficial, el objetivo del cónclave es poner en consideración una agenda de temas urgentes para el sector, en un contexto donde los productores se encuentran sumamente expectantes respecto a cuánto valdrá el kilo de uva el año próximo.
Desde las organizaciones rurales señalaron que abordar estos ejes resulta fundamental para atender las necesidades actuales de los productores y trabajar en conjunto sobre alternativas que permitan afrontar la próxima cosecha en mejores condiciones.
Los seis puntos del temario vitivinícola
La comitiva de viñateros presentará ante el ministro Fernández un petitorio centrado en cuestiones financieras, climáticas y de control nacional:
- Precio de la uva: Definición y panorama del valor del producto para la próxima cosecha.
- Asistencia operativa: Implementación de ayuda financiera destinada a cubrir los costos de cosecha, acarreo y elaboración.
- Inversión productiva: Acceso a líneas de crédito específicas para la reconversión de parrales.
- Situación financiera: Alternativas para la refinanciación de pasivos bancarios.
- Emergencia climática: Apoyo económico directo para los viñateros que perdieron su producción como consecuencia de las heladas.
Gestiones ante el INV: Pedido de intervención a nivel nacional para recuperar las facultades fiscalizadoras del Instituto Nacional de Vitivinicultura en materia de calidad, genuinidad y trazabilidad de los varietales. En este punto, exigen garantizar que el vino tinto sea elaborado exclusivamente con uva tinta, que el organismo recupere el control de la propiedad de los vinos pertenecientes a los viñateros maquileros y que se revise la fecha de liberación de los vinos nuevos.