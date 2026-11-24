Un apostador de Capital obtuvo $12.500.000 en la Quiniela Oficial de San Juan, mientras que otro jugador de Pocito ganó $9.341.050 en el Quini 6.

La suerte volvió a sonreír en San Juan y dejó dos importantes premios en distintos puntos de la provincia. Un apostador ganó $12.500.000 en la Quiniela Oficial, mientras que otro se llevó más de $9 millones en el Quini 6, en la modalidad Siempre Sale.

Uno de los premios correspondió al sorteo de la Quiniela Oficial de San Juan, en la modalidad Directa de cuatro cifras. El número ganador fue el 2015, que salió a la cabeza y le permitió a un jugador obtener $12.500.000.

La apuesta ganadora fue realizada en la Agencia N° 023, ubicada en Capital. De esta manera, el premio quedó en manos de un apostador sanjuanino que acertó las cuatro cifras.

Por otra parte, también hubo un ganador local en el Quini 6. En este caso, el premio fue de $9.341.050, correspondiente a la modalidad Siempre Sale, que contempla a quienes obtienen cinco aciertos.

La jugada fue realizada en la Subagencia 817, de Pocito, donde se registró el boleto ganador.