Sentir que el corazón late muy rápido, fuerte o de manera irregular es uno de los motivos frecuentes de consulta, aunque no siempre significa que exista una arritmia. Desde el Hospital Rawson explicaron qué situaciones pueden provocar palpitaciones, cómo controlar el pulso y cuáles son las señales que requieren atención médica.

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El Departamento de Electrofisiología del Hospital Rawson señaló que estos episodios pueden aparecer por estrés, ansiedad, ejercicio o consumo excesivo de cafeína. Además, algunas arritmias pueden confundirse con ataques de pánico debido a síntomas similares, como taquicardia, falta de aire, opresión en el pecho y mareos.

Los especialistas remarcaron que deben evitarse dos extremos: considerar que toda palpitación representa necesariamente una enfermedad grave o, por el contrario, desestimarla sin una evaluación previa.

Una de las recomendaciones del Servicio de Cardiología es aprender a controlar el propio pulso , ya que permite obtener información sobre el ritmo cardíaco y detectar posibles irregularidades.

El procedimiento puede realizarse localizando el pulso en la muñeca, a la altura de la base del pulgar, o en el cuello, junto a la tráquea y la base de la mandíbula. La indicación es medirlo durante 60 segundos y prestar atención a la presencia de latidos adelantados o pausas significativas.

Conocer el propio ritmo cardíaco constituye una herramienta sencilla para advertir cambios y saber cuándo resulta conveniente realizar una consulta médica.

Cuáles son las señales de alerta

Desde el Hospital Rawson indicaron que existen situaciones en las que las palpitaciones requieren una consulta médica inmediata y prioritaria.

Las principales señales de alerta son que los episodios aparezcan durante el esfuerzo, que estén acompañados por desmayos o que generen dolor pectoral.

Para estudiar estos cuadros, el equipo profesional dispone de distintas herramientas que permiten registrar el ritmo cardíaco, entre ellas el electrocardiograma, el Holter, dispositivos de monitoreo prolongado y relojes inteligentes.

Cómo pedir un turno en Cardiología del Hospital Rawson

Las consultas de Cardiología se realizan en los Consultorios Externos del Hospital Rawson, de lunes a viernes, con tres turnos diarios:

De 8 a 10

De 10 a 12

De 12 a 14

Los turnos pueden gestionarse a través de la línea gratuita 0800-333-0008, mediante el Asistente Virtual CIDI por WhatsApp al 264-459-2201, o acercándose al centro de salud más cercano.

Desde el hospital señalaron que el control y el diagnóstico oportuno permiten mejorar el abordaje de las alteraciones del ritmo cardíaco y orientar a cada paciente de acuerdo con los síntomas que presenta.