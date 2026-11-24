Con el objetivo de fortalecer el entramado comercial del departamento y ofrecer una herramienta concreta frente al costo de vida, el municipio de Rivadavia presentó oficialmente RIVA+ . Se trata de un nuevo programa de beneficios y descuentos pensado exclusivamente para los vecinos de la comuna.

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Durante el acto de lanzamiento, el intendente Sergio Miodowsky subrayó el doble impacto de la medida: "Con RIVA+ cumplimos con dos objetivos centrales de nuestra gestión: aliviamos el bolsillo de nuestros vecinos y apoyamos a nuestros comerciantes. Es un círculo virtuoso: el vecino ahorra, el comercio vende más y Rivadavia crece. Y además, reconocemos y premiamos al vecino que está al día, que es el que nos permite seguir haciendo obras".

La iniciativa apunta a que el dinero de los rivadavienses quede dentro del propio departamento, generando un incentivo directo tanto para el consumidor final como para los emprendedores y comerciantes locales que buscan sostener y ampliar su volumen de ventas.

Uno de los puntos más destacados del programa es su esquema segmentado, que garantiza el acceso universal a todos los residentes, pero incorpora un incentivo fiscal para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias en el municipio.

Destinatarios: Todos los vecinos con domicilio en Rivadavia.

Alcance y beneficios: Acceso general a la red de descuentos y promociones diarias en los comercios adheridos de todo el departamento.

RIVA+ Preferencial

Destinatarios: Vecinos de Rivadavia que tengan sus tasas municipales al día.

Alcance y beneficios: Descuentos de mayor porcentaje, promociones exclusivas y beneficios destacados especialmente dentro de la plataforma.

De este modo, la comuna busca fomentar la cultura tributaria recompensando directamente el esfuerzo del contribuyente cumplidor con un mayor poder de compra en su vida cotidiana.

Guía práctica de este beneficio en Rivadavia

El sistema fue desarrollado bajo una modalidad 100% digital, eliminando la emisión de tarjetas físicas y facilitando su uso inmediato desde cualquier teléfono inteligente. Para comenzar a utilizarla, los vecinos deben seguir un procedimiento sencillo:

Descarga y registro: Bajar la aplicación oficial RIVA+ en el teléfono celular y completar los datos básicos para validar la residencia en el departamento (el sistema cruza los datos para asignar automáticamente la categoría Clásica o Preferencial).

Bajar la aplicación oficial en el teléfono celular y completar los datos básicos para validar la residencia en el departamento (el sistema cruza los datos para asignar automáticamente la categoría Clásica o Preferencial). Búsqueda de locales: Ingresar a la plataforma para explorar el mapa o el listado de comercios adheridos por rubro y conocer los porcentajes de descuento vigentes en cada uno.

Ingresar a la plataforma para explorar el mapa o el listado de comercios adheridos por rubro y conocer los porcentajes de descuento vigentes en cada uno. Canje en el mostrador: Al momento de abonar la compra en el local elegido, el usuario solo debe abrir la app y mostrar su código QR personal al comerciante. El descuento se aplica de manera instantánea sobre el total de la operación.

Convocatoria abierta para comercios

Desde el Ejecutivo municipal informaron que la red de locales participantes continúa en expansión y que la inscripción sigue abierta para todos los comerciantes, prestadores de servicios y emprendedores de Rivadavia que deseen sumar sus negocios a la plataforma.

Adherirse al programa permite a los locales ganar visibilidad dentro de la aplicación oficial y captar a un público cautivo del departamento que busca optimizar sus gastos diarios. Los propietarios o responsables de comercios interesados en incorporarse a la red RIVA+ deben acercarse personalmente a la sede de la Municipalidad de Rivadavia para recibir asesoramiento y formalizar su alta en el sistema.