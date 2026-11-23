Con el objetivo de mantener espacios públicos limpios, verdes y saludables, el municipio de Rivadavia llevará adelante un amplio operativo ambiental durante esta semana. Las tareas se desarrollarán durante las jornadas del jueves 26 y viernes 27 de noviembre a partir de las 9, abarcando plazas, arbolado público y zonas periféricas.

En el marco de las políticas sostenidas de saneamiento urbano y cuidado ambiental impulsadas por la gestión del intendente Sergio Miodowsky, el municipio de Rivadavia anunció el cronograma de trabajos para esta semana en la localidad de La Bebida. El operativo integral de fumigación y control preventivo de plagas busca proteger tanto la salud de los vecinos como la preservación de los espacios verdes que disfrutan las familias del departamento.

El despliegue técnico, coordinado a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Medio Ambiente del municipio, comenzará este jueves 26 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 27, iniciando ambas jornadas a partir de las 09:00 horas.

Tres ejes de intervención en Rivadavia Según detallaron desde la comuna, las cuadrillas municipales trabajarán de manera focalizada en distintos puntos estratégicos de La Bebida bajo tres líneas de acción fundamentales:

Fumigación en plazas: intervención directa en los espacios verdes y áreas recreativas de uso común para garantizar entornos seguros para niños y adultos.

intervención directa en los espacios verdes y áreas recreativas de uso común para garantizar entornos seguros para niños y adultos. Tratamiento preventivo en arbolado: aplicación de productos específicos destinados a proteger el patrimonio forestal del departamento frente al ataque de plagas estacionales.

aplicación de productos específicos destinados a proteger el patrimonio forestal del departamento frente al ataque de plagas estacionales. Tratamientos en periferia de viviendas: tareas de control en los sectores linderos a las zonas residenciales para evitar la proliferación de insectos y vectores hacia los hogares. Pedido de colaboración a la comunidad Desde el municipio destacaron que el éxito de estas tareas de prevención depende en gran medida del acompañamiento ciudadano. Por este motivo, las autoridades solicitaron expresamente la colaboración y precaución de los vecinos de La Bebida durante el desarrollo de los trabajos en la vía pública y en las inmediaciones de sus domicilios.