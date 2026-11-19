El efectivo realizaba recorridas preventivas cuando fue alertado sobre la situación, a la altura de la Universidad Católica de Cuyo. Se lanzó al agua y logró poner a salvo al animal, pese a la fuerza del caudal.

Un efectivo de la Policía Comunal de Rivadavia protagonizó un rescate en un canal de avenida Ignacio de la Roza, donde se arrojó al agua para salvar a un perro de gran tamaño que era arrastrado por la corriente. El hecho ocurrió mientras realizaba tareas de prevención y terminó sin personas ni animales lesionados.

El agente, identificado como Ortiz Emmanuel, circulaba por la zona cuando, a la altura de la Universidad Católica de Cuyo (UCC), un ciudadano lo alertó con señas sobre la situación. Un perro había caído al cauce y era llevado por el agua, que presentaba un importante caudal y se encontraba casi al límite de su capacidad.

Antes de la llegada del policía, alumnos de un establecimiento educativo de la zona habían intentado auxiliar al animal, pero no habían conseguido sacarlo del canal.

Ante el riesgo de que el perro continuara siendo arrastrado, Ortiz dejó sus pertenencias en el móvil policial y se arrojó al agua. La fuerza de la corriente lo desplazó aproximadamente 50 metros, hasta que consiguió alcanzar al animal y llevarlo fuera del cauce.