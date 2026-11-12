Santa Lucía: Braian Varas, el policía de Criminalística que murió tras impactar con su moto contra un camión

El siniestro ocurrió durante la mañana de este jueves en la intersección de calle Necochea y avenida Circunvalación, en Santa Lucía.

Braian Varas cumplía funciones en la División Criminalística. Se trata del efectivo que perdió la vida en la tragedia de Santa Lucía.

El trágico accidente de tránsito ocurrido este jueves en Santa Lucía tuvo como víctima fatal a un efectivo de la Policía de San Juan que se desempeñaba en el área de Criminalística. Se trata del oficial ayudante Braian Varas, según confirmaron fuentes oficiales a DIARIO DE CUYO.

En su acto de colación, Braian Varas fue reconocido como el mejor promedio en la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana. Junto a él, el ex jefe de Policía, Walter Martínez, quien había obtenido el mejor promedio en la Licenciatura en Seguridad Ciudadana. Crónica de la tragedia en Santa Lucía El hecho se produjo en avenida Circunvalación a la altura del puente de calle Necochea, donde, por motivos que todavía son materia de investigación, una motocicleta colisionó con un camión que circulaba en el mismo sentido. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor murió en el lugar.

Según explicó personal policial que trabajaba en la escena, todavía no estaba determinado cuál de los dos vehículos realizó la maniobra que desencadenó el choque. En ese sentido, indicaron que el camionero habría continuado su marcha porque posiblemente no advirtió que se había producido la colisión.

Sin embargo, los investigadores lograron identificar el camión y establecer quién era su conductor. Ambos vehículos quedaron bajo análisis y se aguardaban las directivas de la UFI Delitos Especiales.