Santa Lucía: lo molió a golpes tras confundir una hiperglucemia con una borrachera y ahora deberá pagarle $3 M

El caso de la brutal golpiza ocurrida después de un choque en Santa Lucía terminó este viernes con una conciliación. Martín Moreno Mira , el comerciante que agredió a otro conductor porque creyó que estaba alcoholizado, acordó pagarle $3 millones a la víctima para resolver el conflicto judicial.

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El acuerdo se concretó entre el fiscal Alejandro Mattar , el damnificado y el defensor particular Fernando Echegaray Moya , quien representó al imputado. Según lo establecido, Moreno Mira tendrá un plazo de 10 días para liquidar el dinero . Una vez que cumpla con el pago, podrá solicitar el sobreseimiento de la causa.

La víctima había sufrido lesiones de consideración como consecuencia de la agresión y quedó con 50 días de incapacidad , un dato que refleja la gravedad del ataque.

El episodio ocurrió el 2 de diciembre de 2025, sobre avenida Sarmiento, en Santa Lucía, cuando colisionaron una camioneta Toyota SW4, conducida por Moreno Mira, y un Ford Focus, en el que circulaba un hombre de apellido González.

Según la investigación, el siniestro se produjo cerca del domicilio del comerciante y el conductor del automóvil continuó su marcha. Moreno Mira, con la ayuda de algunos vecinos, lo persiguió hasta conseguir detenerlo.

El defensor particular Fernando Echegaray Moya.

Cuando ambos descendieron de sus vehículos, el comerciante observó que González estaba desorientado y tenía dificultades para desenvolverse. Convencido de que se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo atacó a golpes.

Sin embargo, después se conoció que el conductor no estaba ebrio. En realidad, atravesaba un cuadro de hiperglucemia provocado por su diabetes, una alteración que puede generar confusión, mareos, dificultades para hablar y problemas de coordinación, síntomas que pueden confundirse con los de una intoxicación alcohólica.

El juez de garantías Javier Figuerola.

Por este episodio, Moreno Mira había sido imputado por lesiones a pedido del fiscal de la UFI Genérica, Mattar. Ahora, con la conciliación alcanzada homologada por el juez Javier Figuerola, la causa quedó encaminada a una posible resolución definitiva, condicionada al cumplimiento del pago acordado.